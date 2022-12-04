شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأكل الخيار النيئ مع الوجبات.. تعرف على الآثار الجانبية الغريبة للخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف الخيار بمحتواه العالي من الماء، ويُعد من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها ترطيب أو لمن يريد إنقاص وزنه، كما أنها مليئة بالألياف ولها طبيعة باردة، وبالتالي فهي غالبًا ما تكون مصحوبة بالسلطة مع وجبات الطعام.

الخيار لديه الكثير من الفوائد التي تقدمها، لأنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تكون إضافات ممتازة للسلطات أو السندويشات أو المعكرونة، يمكن خبزها أو شويها أو تناولها نيئة مع التوابل.

فوائد الخيار

تشمل بعض الفوائد المعروفة لتناول الخيار ما يلي:

وفقًا لـ WebM، فإن الخيار هو أفضل خضروات لتناولها إذا كنت تبحث عنها فقدان الوزن، حصة الخيار حوالي 8 سعرات حرارية، لديهم بعض كميات فيتامين K و A وحوالي 95 % من الماء، كما أنها محملة بالعديد من المغذيات النباتية المعروفة باسم قشور، كما أنها تعطي دفعة للألياف تساعدك على تجنب الإمساك وتعزز الهضم.

يساعد فيتامين ك الموجود في الخيار في تخثر الدم ويحافظ على صحة العظام وقوتها. يساعد فيتامين أ في الرؤية ويقوي جهاز المناعة، الخيار غني بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين التي تساعد على القتال الشوارد الحرة في الجسم، وإبعاد الأمراض والعلل.

إنها واحدة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على الجلد لتخفيف حروق الشمس والتورم وتحسين نسيج الجلد. تساعد شريحة الخيار أيضًا في تقليل انتفاخ العينين.

آثار جانبية غريبة للخيار

ومع ذلك، فقد ألقت الكثير من الأبحاث حول الخيار الضوء على آثاره السلبية، والتي تعد كثيرة، ينصح العديد من خبراء التغذية بعدم تناول الخيار النيء مع الوجبات المطبوخة، حتى لو كنت تبحث عن فقدان الوزن.

الأثار الجانبية للخيار الغريبة يمكن أن يكون الخيار سام

يحتوي الخيار على cucurbitacin و tetracyclic triterpenoids وهي السموم التي تثير الطعم المر في الخضار، وفقًا للخبراء، فإن استهلاكها بشكل يتجاوز الاعتدال يمكن أن يهدد الحياة.

يؤخر الهضم

يقول الخبراء أيضًا أن الخيار النيء وغير المطبوخ يؤدي عند دمجه مع الوجبات المطبوخة إلى تأخير عملية الهضم، يحدث ذلك لأن وقت هضم الطعام المطبوخ وغير المطبوخ مختلف.

يسبب الغازات والانتفاخ

يتم إنتاج المركبات السامة في الخيار كآلية للدفاع عن النفس لحماية أنفسهم من الأكل، في الغالب، تسبب هذه المركبات إمساكًا شديدًا وانتفاخًا وغازات.

فرط فيتامين سي يمكن أن تنشر الجذور الحرة

فيتامين سى هو عنصر معزز للمناعة يساعدك على البقاء قويًا وبعيدًا عن الأمراض، ومع ذلك ، فإن تناول الخيار المفرط يأتي مع مجموعة من الآثار الضارة، إذا تم تناوله بكميات كبيرة ، يعمل فيتامين C كمؤيد للأكسدة ضد طبيعته المضادة للأكسدة، وهذا بدوره يؤدي إلى نمو وانتشار الجذور الحرة.

وعندما تتجول الجذور الحرة ، ستكون أكثر عرضة لخطر الإصابة سرطان، حب الشباب ، الشيخوخة المبكرة ، إلخ.