شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق لعلاج الحموضة وتخفيف الألم.. منها تناول الموز والحليب البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي العديد من الأخطاء الغذائية ونمط الحياة إلى مشاكل في المعدة مثل: الحموضة، ويتسبب إنتاج حمض المعدة الزائد في أن تصبح معدتك حمضية، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرقان في صدرك أو بطنك، لذا نقدم 8 طرق لعلاج الحموضة، بحسب موقع "Health".

إن حرقة المعدة هي مرض هضمي شائع جدًا يُعرف أيضًا باسم عسر الهضم، ويمكن علاجه بسهولة من خلال تجربة بعض العلاجات المنزلية.

كيف تتخلص من الحموضة؟

إليك 8 علاجات منزلية لتخفيف الإحساس بحموضة في المعدة: 1. الموز

الموز غني بمضادات الحموضة التي يمكن أن تقاوم الإحساس بالحرقان في معدتك يمكن أن يوفر لك الاستهلاك المنتظم له راحة سريعة من الحموضة.

خل التفاح يساعد على موازنة مستويات الحموضة في معدتك، وبالتالي علاج ارتداد الحمض، فقط قم بإذابة ملعقتين أو ثلاث ملاعق صغيرة منه مع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الفاتر امزجه جيدا واشربه سوف يعطيك راحة سريعة من الحموضة. 3. جل الصباريحتوي جل الصبار على أنثراكينونات لها تأثير ملين على أمعائك ويمكن أن يؤدي تناول نصف كوب من جل الصبار قبل وجبتك إلى تجنب حرقة المعدة. 4. عصير الليمونعلى الرغم من أن عصير الليمون حامضي، فإن خلط ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة سيقيك من الحموضة. 5. الحليب الباردالعلاج المنزلي الذي يستخدمه الناس كثيرًا لعلاج الحموضة هو الحليب البارد بعد الوجبات ، اشرب كوبًا من الحليب البارد لتهدئة ارتداد الحمض لأنه يساعد على تنظيم الإنتاج المفرط لأحماض الهيدروكلوريك. 6. الشاي الأخضريمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تخفيف الإحساس بالحرقان في المعدة بسبب خصائصه الالتهابية ومع ذلك ، لا تتناوله على معدة فارغة. 7. الزنجبيل الجافيمكن أن يساعد استهلاك الزنجبيل أيضًا في مشاكل المعدة مثل الغثيان وآلام المعدة والارتجاع الحمضي لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. 8. اللبن الرائب فقط تناول كوبًا من اللبن الرائب المثلج في حالة إصابتك بحروق في المعدة كوب من اللبن الرائب مليء بفيتامين ب والعصيات اللبنية التي يمكن أن تساعد في تهدئة معدتك. تجنب تناول هذه الأطعمة للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي:

2. خل التفاح

يجب تجنب الأطعمة الدهنية والدهنية والحارة لأنها يمكن أن تسبب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحموضة أو الإمساك أو آلام المعدة.

يجب أيضًا تقليل استهلاك الأطعمة مثل البصل والمشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية.

تذكر أن الحموضة المعوية تحدث بشكل عام بسبب الإفراط في تناول الطعام، وتجنب ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج جيدة.