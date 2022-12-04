شكرا لقرائتكم خبر عن خليها دايما على مائدة طعامك.. اعرف فوائد السبانخ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح دائما بتناول الخضراوات الورقية حيث تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، وحسب ما ذكره موقع webmed فأن السبانخ من أفضل أنواع الخضروات الورقية نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقعguardian ثبت أن العيوب الصحية مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتدهور العقلي قد تقل عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الورقية.

السبانخ مصدر كبير للفيتامينات مثل K و A و C و B2 و B6 و E. بالإضافة إلى أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات والحديد والكالسيوم واليود.

-السبانخ رائعة للبصر، السبانخ النيئة ، بالإضافة إلى السبانخ المطبوخة ، مصدر جيد للوتين و اللوتين هو كاروتينويد معروف أنه يحافظ على رؤيتك عن طريق منع الضوء الأزرق الضار الملحوظ.

-تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الزياكسانثين الذي يحتوي على نسبة عالية من السبانخ ، كانوا أكثر عرضة لتجربة تغيير إيجابي عند تناول السبانخ.

-تساعد تناول السبانخ أيضًا في الإجهاد التأكسدي والوقاية من السرطان والتحكم في ضغط الدم.

-ترتبط بالبنجر والكينوا وينتمي إلى عائلة القطيفة يعتقد أيضًا أنه ذو قيمة غذائية عالية ، حيث يحتوي على نسبة عالية من المعادن ومضادات الأكسدة.

السبانخ وفيرة في الألياف غير القابلة للذوبان ، والتي لها فوائد صحية مختلفة.

-تعمل السبانخ كمدقق لضغط الدم وتعطي رؤية رائعة أيضًا.