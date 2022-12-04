مشروب الأناناس البارد لعلاج الكحة 

بيروت - نادين محمد - مع دخول نسمات الشتاء الباردة، تصاحبنا نزلات البرد وربما الأنفلونزا، صحيح قد تختفي الأعراض بعد أيام محدودة، إلا أن الكحة هي العرض الذي قد يستمر لفترة أطول.

الكحة رغم عدم خطورتها، إلا أنها مزعجة، قد تحرمك النوم، لذلك، يفضل في هذه الحالة تناول بعض الوصفات المهدئة للصدر مع تناول الأدوية، وفي بعض الحالات المحدودة قد يكون الاكتفاء بالوصفات الطبيعية فعالًا.

واحدة من الوصفات الفعالة في علاج الكحة، هو مشروب الأناناس البارد. بالطبع غير مقصود به عصائر الأناناس المعلبة المتوفرة في الأسواق، و التي قد تفاقم الكحة بسبب ما تحتويه من سكر، كما أنها غنية بالمواد الحافظة التي تفاقم المشاكل الصحية.

لماذا يُستخدم عصير الأناناس كعلاج للكحة؟

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البروميلين الموجود في الأناناس يعمل كمزيل للاحتقان ومضاد للالتهابات. وهو إنزيم معروف بفائدته في علاج التهاب الجيوب الأنفية. هو أيضًا عامل مذيب ، يساعد عصير الأناناس في تخفيف المخاط.

الأناناس غني بفيتامين سي الذي يعزز المناعة. يحتوي على المنغنيز الذي يساعد في منع تلف الخلايا.

وصفات سهلة لتحضير شراب السعال بالأناناس، يمكنك تجربة الوصفات السهلة التالية:



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المكونات:

1 كوب عصير أناناس طازج

الكركم - 1/4 ملعقة صغيرة

الزنجبيل المفروم - 1 بوصة

الفلفل- رشة

ملح- رشة

الوصفة: امزجي عصير الأناناس مع الزنجبيل والكركم والفلفل والملح. اشربي نصف كوب من هذا الشراب مرتين في اليوم.

وصفة الأناناس الحرة:

الصورة من موقع istockphoto

المكونات:

1 كوب عصير أناناس طازج

فلفل حريف- 1/4 ملعقة صغيرة

1/4 كوب عصير ليمون

جذر الزنجبيل - 2 بوصة

الفلفل- رشة

ملح- رشة

الوصفة: في محضر الطعام ، اخلطي عصير الأناناس مع عصير الليمون والفلفل والفلفل الحار والملح وجذر الزنجبيل. أضفِ العسل إلى الخليط واخلطيه جيدًا. اشربي نصف كوب من هذا الشراب مرتين في اليوم.

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تحذيرات:

لا تتناولي علاج الأناناس إذا كنت حاملاً.

إذا كنت تعاني من حساسية من عصير الأناناس ، فلا تتناولي شراب الأناناس.

إذا كنت تستخدمي العسل الخام في وصفة شراب السعال ، ضعي في اعتباركِ أنه قد لا يكون آمنًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تجنب منتجات الألبان والكافيين والمواد الغذائية المصنعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العلاجات.

الصورة من موقع istockphoto

المصدر: Health shot

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