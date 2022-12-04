فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس

بيروت - نادين محمد -

يشيع استخدام بذور الكزبرة الناشفة أو الجافة كنوع من البهارات لتنكيه بعض الأطباق في مختلف مطابخ العالم، خاصة المطبخ الهندي، كما تنتشر بين العامة في الوصفات الخاصة بالتخسيس، يعزى ذلك لمحتواها الغني بالألياف الغذائية التي تكبح الشهية وتمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.

بالمقابل، لا تتوفر حتى اليوم أي أبحاث علمية أو تجارب سريرية تبرهن دور الكزبرة الناشفة في التخسيس، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامها، تحسباً لأي أضرار قد تنتج عن ذلك.

فوائد الكزبرة الناشفة

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يعتقد البعض أن فوائد بذور الكزبرة الناشفة العامة، تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في التخسيس، إذ إن لهذه البذور العديد من المنافع التي لا يستهان بها، منها:

• التخفيف من حدة الإمساك

نشرت مجلة Journal of the American Medical Directors Association عام 2006 نتائج إحدى الدراسات أظهرت فيها أن استهلاك إحدى المكملات الغذائية للأعشاب والتي تحتوي على بذور الكزبرة الناشفة يضاعف من حركة الأمعاء، ما يساعد في التحفيف من الإمساك المزمن، ما يساعد على خسارة الوزن.

• التخفيف من معدلات الكوليسترول في الدم

بما في ذلك مستوى الكوليسترول الكلي، الدهون الثلاثية، الكوليسترول الضار، ورفع معدل الكوليسترول الجيد، وفق ما بينته الدراسات التي نشرتها مجلة Plant Foods for Human Nutrition. وقد أعازت الدراسة إلى تأثير بذور الكزبرة الناشفة بمضاعفة نشاط أنزيم Lecithin–Cholesterol Acyltransferase الذي يحول الكوليسترول الضار في الدم إلى الكوليسترول الجيد، كما يزيد من إنتاج الأحماض الصفراء وتحليل الكوليسترول عبر طرحه في البراز وتحويله إلى الستيرول Sterol.

• كبح الشهية

قد يكون السبب الرئيسي لشيوع استخدام بذور الكزبرة الناشفة للتخسيس، إذ تحتوي ملعقة طعام واحدة منها على 2.1 غرام من الألياف التس تساعد على فقدان الوزن، من خلال قدرتها على كبح الشهية، إبطاء حركة الأمعاء، وبالتالي الشعور بالامتلاء لفترات أطول، وبالتالي التخفيف من استهلاك السعرات الحرارية، هذا إضافة إلى أنها تساهم في خفض مستويات هرمون الجوع الذي يعرف بالغريلين Ghrelin.

• تحفيز عملية الأيض

‏خاصة إذا ما تم تناول بذور الكزبرة الناشفة على الريق.

• التخلص من احتباس السوائل

تناول بذور الكزبرة الناشفة يساعد في علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي والتخلص من احتباس السوائل في الجسم، ما يساعد في تحسين عملية الهضم على مدار اليوم.

كيفية استخدام الكزبرة الناشفة للتخسيس



تتوفر بعض الوصفات التي تدخل فيها بذور الكزبرة الناشفة كمكون رئيسي، إضافة إلى أخرى، من شأنها أن تساعد في التخسيس، اخترنا منها:

ماء الكزبرة الناشفة للتخسيس



المكونات

• ملعقتان من بذور الكزبرة الناشفة.

• كوبان من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف بذور الكزبرة الناشفة إلى الماء وتترك حتى تغلي لمدة دقيقة أو اثنتين.

• يرفع مشروب الكزبرة الناشفة عن النار ويترك لليلة كاملة حتى يختمر.

• يفضل حفظه في البراد.

• يصفى ماء الكزبرة الناشفة قبل تناول كوب منه مرتين في اليوم، صباحاً على الريق، ومساءً قبل الخلود إلى النوم.

الكزبرة الناشفة المطحونة للتخسيس



المكونات

• ملعقة أو اثنتان من بذور الكزبرة الناشفة.

• كوبان من الماء.

الطريقة

• تسحن بذور الكزبرة الناشفة، ثم تضاف إلى الماء بعد أن يوضع على النار حتى يغلي.

• يترك ماء الكزبرة الناشفة المطحونة جانباً لمدة 20 دقيقة.

• ‏ يتم تناول كوب منه مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

يمكن إضافة بضع وريقات من النعناع، شريحة من الليمون وأخرى من البرتقال، إضافة إلى بضع مكعبات من الثلج.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من سحن بذور الكزبرة الناشفة في هذه الوصفة خلافاً للسابقة هو لاستخراج الزيوت الطيارة من داخل البذور لتمنح المشروب بعد إضافة الماء المغلي رائحة ذكية ومذاقاً لذيذاً.

محاذير استخدام الكزبرة الناشفة للتخسيس



ينصح من يعاني من بعض الحالات المرضية بتوخي الحذر من استخدام بذور الكزبرة الناشفة للتخسيس، وهذه الحالات هي:

• الإصابة بداء السكري

تساهم بذور الكزبرة الناشفة في خفض معدل السكر في الدم، ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها.

• الإصابة بالحساسية

قد تتسبب بذور الكزبرة الناشفة بردود فعل تحسسية، كسواها من النباتات الأخرى، كالشيح، اليانسون، الكراوية، الشمر، الشبت....

• انخفاض ضغط الدم

تساهم بذور الكزبرة الناشفة في خفض مستوى ضغط الدم، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل تناولها.

• الخضوع لعملية جراحية

كما سبق وذكرنا أن بذور الكزبرة الناشفة تقلل من معدل السكر في الدم، وبالتالي فقد تؤثر في التحكم بنسبة السكر خلال العملية الجراحية، ما يستدعي التوقف عن تناولها قبل أسبوعين من موعد إجراء الجراحة.

إلى ذلك لا تنصح الحامل بالإكثار من تناول بذور الكزبرة الناشفة، لأنها تؤثر على الإفرازات داخل جسمها، وبالتالي على صحة الأعضاء ‏التناسلية وصحة الجنين أثناء الحمل. لذا يفضل أن تستشير الطبيب قبل استهلاكها.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات

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