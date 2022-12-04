رجيم الكمون والزنجبيل والقرفة

بيروت - نادين محمد - تحلم كل سيدة، بالحصول على قوام ممشوق من دون دهون أو ترهلات. لذلك تقدم لكِ "الجميلة"، رجيم مغلي الكمون والزنجبيل للتخلص من 3 كيلو في الأسبوع.



قبل تناول طعام الإفطار: اشربي كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.

الإفطار :

بيضة مسلوقة +1 توست ريجيم.

أو شريحة جبن نستو+1 توست ريجيم.



الغداء :

اليوم الأول: طبق شوربة خضار + خضار سوتيه + 4 م أرز.

اليوم الثانى: 2 شريحة لحم مشوي + سلاطة.

اليوم الثالث: 3 ص كفتة + طبق سلاطة + رغيف سن.

اليوم الرابع: 5 ملاعق من شوربة العدس من دون أى دهون + سلاطة + رغيف سن محمص.

اليوم الخامس: سمكة مشوية + سلاطة + 4 ملاعق أرز.

اليوم الساس: خضار سوتيه + سلاطة + رغيف سن.

اليوم السابع: طبق شوربة دجاج منزوعة الدسم + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء.



بعد الغداء بساعة :

كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.

العشاء: اختاري من الآتى:

ثمرة فاكهة.

أو كوب زبادي.

بعد العشاء بساعة:

كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.