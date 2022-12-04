أقراص الزنجبيل للقضاء على دهون الجسم المتراكمة

بيروت - نادين محمد - على الرغم من طعم الزنجبيل اللاذع «الحادق»، فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، خاصة المواد المطهرة والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى قدرته على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ويمكنكِ القضاء على دهون الجسم العنيدة بتحضير أقراص الزنجبيل على شكل حبات دواء، وحفظها في الفريزر، وتناولها يوميًا، مع مراعاة عدم تناولها إلا باستشارة الطبيب.



طريقة تحضير أقراص الزنجبيل منزليًا:

• المكونات:

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- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

- ملعقة صغيرة من الميرمية الجافة المطحونة.

- ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر المطحون.

- ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف المطحون.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- ملعقة صغيرة من قشر الرمان الجاف المطحون.

- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- ملعقة صغيرة من بذرة الكتان المطحونة.

- مقدار من خل التفاح، للعجن.

• طريقة التحضير والاستخدام:

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- أضيفي جميع المكونات الجافة السابقة مع بعضها جيدًا.

- أضيفي خل التفاح للحصول على عجينة متماسكة.

- شكلي أقراصًا تشبه حبة الدواء مع الضغط عليها.

- نظفي الحواف بحيث ترصينها، وتكون كأقراص الدواء.

- ضعي أقراص الزنجبيل في صينية.

- أدخلي الصينية في الفريزر حتى تتجمد الأقراص.

- ويمكنك تناول قرص يوميًا بعد استشارة الطبيب.