اهم النصائح لخسارة الوزن قبل سهرة راس السنة

بيروت - نادين محمد - يُعدّ إنقاص الوزن مهمّة صعبة، حيث يتطلب الجهد والإلتزام كما يتطلب وقتاً لظهور النتائج، لذا يعتبر فقدان الوزن بشكل صحي وعلى فترة زمنية طويلة أكثر قدرة في المحافظة على الوزن الجديد، وإنّ اتباع نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي والتخلص من الوزن الزائد سيعود بفوائد عظيمة على صحتك. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، نصائح لإنقاص الوزن لتتمتعي بجسم رشيق في حفلة رأس السنة.

البدء بكتابة مذكرة الطعام

يُنصح بالإحتفاظ بالمذكرة المؤقتة لبضعة أيام، وتدوين كل كميات الطعام المتناولة خلال اليوم، لتجنب الأكل الزائد. ويمكن استخدام مفكرة ورقية أو مفكرة الهاتف لتسجبل جميع الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها على مدار اليوم وتقييم مدى إلتزامك.

تقليل السعرات الحرارية

يُنصح بتناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية والتي تشعرك بالشبع في ذات الوقت، مثل الخضروات.

تقليل الدهون والسكريات

يُنصح بالتقليل من تناول الدهون التي تُساهم في زيادة الوزن بشكل كبير. لكن لا مانع من إدخال الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي بكميات معقولة، مثل: زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات وغيرها، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين المزاج. والتقليل من تناول الحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة المضاف إليها السكر، مثل: بعض أنواع الصلصات والخضروات المعلبة، حيث تُساهم هذه الأطعمة في زيادة محيط الخصر.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يُمكن أن تُساعد الأطعمة الغنيّة بالألياف على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام، ومن مصادرها الخضروات، والفاكهة، والأرز البني، والفول، والبازلاء، والعدس، والشوفان، وغيرها.

تجنّب الأطعمة السريعة والجاهزة

يجب تجنب الأطعمة غير الصحية مثل الشوكولاتة، والبسكويت، ورقائق البطاطا، والمشروبات الغازية وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وتناول الوجبات الخفيفة الصحيّة، مثل: الفواكه، وكعك الشوفان، والفشار غير المملح وغير المحلى، وعصير الفواكه.

الإكثار من شرب الماء

يُنصح بالإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، وشرب ما لا يقل عن 2.5 ليتر من الماء، ويمكنك حتى إضافة ملعقة كبيرة من العسل لكل لتر من الماء الذي تستهلكينه لفقدان الوزن الخاص بك.

تناول الطعام في أوقات محددة

يُساعد تنظيم تناول الطعام وتحديد أوقات معينة للوجبات في زيادة سرعة حرق السعرات الحرارية.

تناول الحصص الموصى بها من البروتينات

يُساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين مع ممارسة التمارين الرياضيّة على بناء العضلات الخالية من الدهون، والتي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.

ممارسة التمارين الرياضة

يمكن البدء بالتمارين الرياضية تدريجياً وزيادة شدّتها مع الوقت.

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