شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد لمرضى السكر يمنع مضاعفات المرض.. بدءا من تأثيره على الكلى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوصل لعقار جديد يمثل أملا لمرضى السكر، لمنع مضاعفات المرض ويقى من الإصابة بأمراض الكلى والقلب والمضاعفات الأخرى الناتجة عن مرض السكر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب.

يعتقد الخبراء، أن الأقراص ستوفر التكلفة عن طريق تجنب المرضى دخول المستشفى، حيث يعاني حوالي 4.4 مليون بريطاني من مرض السكري من النوع الثاني، الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، مؤكدين أنه يجب أن يتم تقديم الأقراص لمرضى السكر يوميًا والتي تقلل من خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة في الكلى والقلب.

يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، عندما يحدث هذا، لا يمكن تصفية السموم من الدم، مما يضغط على القلب.

وقالت الصحيفة، إن عقار فينيرنون finerenone، لمرضى السكري من النوع 2 الذين يعانون من أمراض الكلى، ويقول الخبراء إن رؤساء الصحة سيقدمون العقار لمرضى السكر من النوع الثاني في إنجلترا وويلز.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المقرر صدور قرار بشأن تمويل هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لعقار فينيرنون finerenone الشهر المقبل، وتقول الجمعيات الخيرية إن الموافقة ستفيد ما يصل إلى 1.5 مليون بريطاني مصاب بالسكري، والذين إما يعانون من أمراض الكلى أو من المتوقع أن يصابوا بها في المستقبل.

أكد الدكتور جراهام ليبكين، أحد أمناء مؤسسة Kidney Care UK: يتمتع هذا الدواء بإمكانية مثيرة لتحسين رعاية المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة بسبب مرض السكري بشكل كبير، يجب أن يكون لها فائدة كبيرة للمرضى وتساعدهم على تجنب الحاجة إلى علاجات أكثر كثافة في المستشفى.

وقالت الصحيفة، يعاني حوالي 4.4 مليون بريطاني من مرض السكري من النوع الثاني، وهي حالة تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا للغاية - غالبًا بسبب الجينات والسمنة وقلة ممارسة الرياضة، مضيفا، إنه يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى عدد من المضاعفات، بما في ذلك إتلاف الأوعية الدموية في الكلى، هذا يضر الكلى، ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في إفراز هرمون الألدوستيرون، تشير الدراسات إلى أن المستويات الزائدة من هذا الهرمون يمكن أن تؤدى الى مشاكل بالكلى - مسببة ضررًا لا يمكن إصلاحه - وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت، إن ما يقرب من 40% من مرضى السكري من النوع 2 سيصابون بأمراض الكلى في مرحلة ما.

قال الدكتور كيران ماكفرتي، استشاري أمراض الكلى في لندن: "هذه الشروط تسير جنبًا إلى جنب"، أقضي معظم وقتي في محاولة الوقاية من أمراض القلب، إذا كنت مصابًا بمرض الكلى السكري، فمن المرجح أن تموت بأمراض القلب أكثر من الفشل الكلوي، لذلك من المهم جدًا أن يكون لدينا علاجات فعالة لهؤلاء المرضى يمكنها علاج كليهما

تتوفر الأدوية القادرة على تثبيط الألدوستيرون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

تظهر الدراسات أنه أكثر أمانًا من الأدوية السابقة، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يكون لديه أي مضاعفات في القلب، في تجربة عالمية شملت أكثر من 5500 بالغ يعانون من أمراض الكلى المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 ، تناول المشاركون الدواء يوميًا، ووجدت النتائج، التي نُشرت العام الماضي في مجلة New England Journal of Medicine ، أن أولئك الذين تناولوا الفينرينون كانوا حوالي الخمس أقل عرضة للوفاة بسبب الفشل الكلوي مقارنة بمرضى السكري من النوع 2 الذين لا يتناولون الدواء.

ووجدت التجربة أيضًا أن عقار فينرينون قلل من خطر الوفاة أو الاستشفاء بسبب قصور القلب بنسبة 14% بعد عامين ونصف، يعتقد الباحثون أن الفائدة طويلة المدى للفيرينون يمكن أن تكون أكبر، ويقدرون أن تناول الأقراص كل يوم يقلل من خطر الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة تصل إلى 40%، مما يقلل من دخول المستشفى والوفيات.

يقول الدكتور ماكفرتي: "هذا عقار مثير حقًا"، إنه آمن ويبقي المرضى خارج المستشفى، مضيفا، ستكون الخطوة التالية هي تقديم العلاج لمرضى الكلى الذين لا يعانون من مرض السكري - مما يعني أن العديد من البريطانيين يمكن أن يستفيدوا يومًا ما."