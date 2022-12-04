شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة الرئة.. إليك 7 أطعمة مفيدة أبرزها الثوم والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الناس واعين لعمل رئتيهم، خاصة بعد وباء كورونا وبينما ندرك الأساسيات مثل تجنب التدخين أو الابتعاد عن البيئات الملوثة، هناك الكثير الذي يجب أن نعرفه، يجب أن تكون الرئة قوية بما يكفي لتكون قادرة على مكافحة العدوى والتعامل مع مختلف أنواع الفيروسات التي تهاجمها، يمكن لخيارات الطعام حقًا أن تقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة الرئتين، وإليك العديد من الأطعمة المفيدة لرئتيك، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

إليك 7 أطعمة قد تساعد في تعزيز وظائف الرئة 1الفلفل:من بين أغنى مصادر فيتامين سي ، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ويعمل كمضاد قوي للأكسدة في جسمك. يعزز فيتامين سي صحة الرئة بشكل أفضل ويقلل الالتهاب.

غالبًا ما تستخدم هذه التوابل الشعبية لتعزيز الصحة العامة. يعمل الكركم كمضاد قوي للأكسدة وله تأثيرات مضادة للالتهابات، قد يكون الكركمين ، المكون النشط الرئيسي في الكركم ، مفيدًا بشكل خاص لدعم وظائف الرئة.

3 الزنجبيل:يجب إدراج هذا العنصر الغذائي في نظامهم الغذائي، الزنجبيل فعال في تقليل تلف الرئتين وحماية الرئتين من التلف الشديد بسبب فرط الأكسجة والالتهابات.

4 الشعير:حبوب كاملة مغذية غنية بالألياف بشكل عام ، تبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والغنية بالحبوب الكاملة لها تأثير وقائي على وظائف الرئة.

5 الخضراوات الورقية: مثل هذه الخضروات بما في ذلك الملفوف الصيني والسبانخ واللفت وهي مصدر غني للكاروتينات والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات هذه العناصر الغذائية لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الرئة وتعزيز الصحة العامة.

6 الجوز: بصرف النظر عن الفوائد الصحية الأخرى للجوز ، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية كمضاد للالتهابات ، مما يقلل من التهاب الرئة ويحسن قدرتك على التنفس.

7 الثوم:على الرغم من أنه شائع الاستخدام في المنازل ، يعد الثوم مصدرًا رائعًا للمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد رئتيك على محاربة المشاكل.