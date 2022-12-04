شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف الأذنين بأمان؟.. لا ترتكب هذه الأخطاء أثناء إزالة شمع الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطقوس الصباحية الشائعة الخروج من الحمام واستخدام سماعة أذن لتنظيف آذان قبل أن تبدأ أخيرًا في ارتداء الملابس للمدرسة أو العمل.

ولكن قبل الخوض في الكثير من المعلومات، من المهم أن تعرف أن هذه العادة خاطئة تمامًا، فيمكن أن تكون تقنية استخدام سماعة الأذن لتنظيف شمع الأذن، أو أحيانًا طرف القلم أو دبابيس الشعر أو مشابك الورق أو المسواك ، كارثة.

وفقًا للأطباء حسب موقع " timesnownews"، فإن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم للأذنين والقدرة على السمع.

هل يحتاج الجميع إلى تنظيف شمع الأذن؟

تبين أنه لا يحتاج الجميع إلى إزالة شمع الأذن، ومع ذلك، إذا تراكم بكميات كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى وجع الأذن، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وفقدان السمع المؤقت، والعزلة الاجتماعية والاكتئاب بشكل صادم، في معظم الحالات، يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه.

كيف تنظف شمع الأذن بأمان؟

إذا لم يسقط شمع الأذن من نفسه، فهناك بعض العلاجات البسيطة للتخلص منه وفتح الأذنين.

ضعي قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللوز في الأذن ثلاث إلى أربع مرات يوميًا لمدة 3-5 أيام.

يقترح الأطباء استخدام قطارة أثناء وضع الرأس على جانب واحد لبضع دقائق للسماح للزيت بالشق طريقه عبر قناة الأذن.

جرب القيام بذلك قبل النوم للحصول على أفضل النتائج

في غضون أسبوعين تقريبًا، ستسقط كتل من شمع الأذن من الأذن - غالبًا في الليل بينما يكون الشخص نائمًا.

نعم ، ليس من الممكن دائمًا زيارة الطبيب لمجرد جلسة تنظيف شمع الأذن - في بعض الأحيان قد تكلف الكثير، في هذه الحالة ، يمكن أن يساعد ما ورد أعلاه في الحصول على الراحة في أي وقت من الأوقات.

أسوأ الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء تنظيف الأذنين

يقول الأطباء أن هناك خطأين فادحين يمكن أن ترتكبهم أثناء تنظيف شمع الأذن في المنزل:

استخدام أداة مدببة لتنظيف شمع الأذن مثل دبوس الشعر أو عود الأسنان

استخدام شموع الأذن أو مكنسة الأذن، لا ينصح باستخدامها وفقًا للأطباء بسبب نقص الأدلة على الفعالية.