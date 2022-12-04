شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء للوقاية من مرض الزهايمر.. منها اتباع نظام غذائي صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر قد ينتج عن تراكم غير طبيعي للبروتينات في خلايا الدماغ وحولها، وأحد البروتينات المعنية يسمى أميلويد، والبروتين الآخر يسمى تاو، والتي تشكل رواسبها لويحات حول خلايا الدماغ وتشابكات داخل خلايا الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أشياء لمنع فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". 4 أشياء لمنع فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر 1- الإقلاع عن التدخيننظرًا لأن التدخين عامل خطر قابل للتعديل، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد صحة الدماغ، و ترتبط زيادة خطر الإصابة بالخرف، وخاصة مرض الزهايمر والخرف الوعائي، بالتدخين الحالي ، والإقلاع عن التدخين هو مخفض للمخاطر.



والإقلاع عن التدخين يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية ويقلل من تضيق الأوعية الدموية في القلب والدماغ.

2- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازنتناول أطعمة تشتمل على خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم ، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والملح

وتشمل فوائد اتباع نظام غذائي صحي ذاكرة أفضل، أقل تراكم الترسبات في الدماغ ، وبعض الحماية ضد ضمور الدماغ.

3- ممارسة الرياضةممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة كل أسبوع عن طريق القيام بنشاط هوائي متوسط الشدة (مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع) وتشمل فوائد ممارسة الرياضة

-يحسن الذاكرة والاستدلال والحكم ومهارات التفكير (الوظيفة الإدراكية)

-يعزز حجم جزء الدماغ المرتبط بتكوين الذاكرة

4- فحوصات صحية منتظمةلا يمكن منع مرض الزهايمر، ومع ذلك، فإن أسلوب الحياة الجيد والنظام الغذائي والفحوصات الصحية المنتظمة يمكن أن تؤخر المراحل المتقدمة من المرض.

وهذه الفحوصات الصحية تزيد الاكتشاف المبكر من احتمالية الوصول إلى خيارات العلاج ومعدل نجاحها.