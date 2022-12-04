شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على صحة أمعائك ..أبرزها تجنب الأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي أو الأمعاء من أجل الحصول على جسم صحي، تلعب أمعائنا دورًا مهمًا في إدارة الطعام الذي نستهلكه، يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى تغيير نظامنا الهضمي وكذلك تعطيل العديد من وظائف الجسم الأخرى، وإليك أفضل الطرق للحفاظ على أمعائك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

صحة الأمعاء: 5 طرق للحفاظ على صحة أمعائك 1. قل لا الأطعمة المصنعةالأطعمة المصنعة تزعج بطانة الجهاز الهضمي، تحتوي مثل هذه الأطعمة على محتوى منخفض من الألياف يمكن أن يزعج الهضم ويؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي الحالية. ارتفاع مستوى الدهون المتحولة ، المسؤولة عن إطلاق مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم ، يزيد من التهاب الأمعاء.





2. البريبايوتكسالبريبايوتكس هي مواد تغذي أمعائنا بالبكتيريا الصحية، كما أنها ضرورية لعملية الهضم والمناعة وامتصاص الفيتامينات، يقترح إضافة الأطعمة البريبايوتيكية مثل "البصل والثوم والبقوليات والموز والهليون" إلى النظام الغذائي.





3. العلاقة بين النوم والأمعاءالنوم السليم يحافظ على مزاجك ونظامك الغذائي ووزنك وعمل الجسم بشكل عام، لكن هل تعلم أن النوم يؤثر على صحة أمعائك أيضًا؟ يسلط خبيرة التغذية Lovneet Batra الضوء على أن "علاقة القناة الهضمية بالنوم" تعمل دائمًا.





4. مضغ طعامكوفقًا لـ Lovneet Batra ، بصرف النظر عن كونها من آداب المائدة المهمة ، "يساعد قضاء بعض الوقت في مضغ طعامك على بدء عملية الهضم".





5. استرخي عقلكقال خبير التغذية: "أرح عقلك لإعادة ضبط القناة الهضمية". قم بممارسة اليوجا أو أنشطة التأمل لتخفيف التوتر، كما ذكرت خبيرة التغذية أن أعراضًا مثل آلام البطن والانتفاخ وسوء صحة الجلد قد تشير إلى ضعف صحة الأمعاء.