شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة خارقة تدعم صحة الكبد.. الخضراوات والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبدك يستحق اهتمامك بعد بشرتك، هو ثاني أكبر عضو في جسمك، وهو العمود الفقري، إنه يؤدي 500 مهمة ضرورية لحياتك، إنه يكسر طعامك ويزيل السموم من الدم ويزيل الأدوية الأخرى من جسمك. يدير مستويات الكوليسترول في الدم، ويساعد جسمك على امتصاص الدهون ، وينظم مستويات الهرمون.

لا يحظى هذا البطل المجهول بالكثير من الاهتمام حتى يخفق شيء ما ، مثل التندب الناتج عن تناول الكثير من المشروبات (تليف الكبد) أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهو تسرب دهون بدون أعراض إلى الكبد غالبًا ما ينتج عن السمنة أو وجود نسبة عالية من الدهون الثلاثية أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الإصابة بمرض السكري. مثل مرض السكري من النوع 2 واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي ومشاكل الكبد الأخرى عن طريق الحفاظ على وزن صحي وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة ، وهي نفس الممارسات القديمة للحياة الصحية التي تدركها جيدًا.

يمكنك حماية كبدك عن طريق تجنب "السكريات المضافة والكحول الزائدة والحد من الأطعمة الخفيفة المصنعة ، مثل المعجنات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الشوفان والشعيرتعتبر كل من الحبوب الكاملة مصادر جيدة للألياف الغذائية ، والتي ثبت أنها تساعد الناس على إنقاص الوزن وخلق توازن صحي للبكتيريا في ميكروبيوم أمعائهم، إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، وغالبًا ما يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها. علاوة على ذلك ، تحفز ألياف البريبايوتك البكتيريا المعوية الصحية ، مما يقلل الالتهاب وإصابة الكبد.الخضراوات الصليبيةإذا كنت تريد أطعمة خارقة لصحة الكبد ، فلا يمكنني أن أوصي بما يكفي من البروكلي واللفت وبراعم بروكسل والخضروات الأخرى من فصيلة الكرنب ، تساعد الخضروات الصليبية الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي وحماية الكبد من التلف، مع تحسين وظائفه بشكل عام.

العنب البري والخضر الورقيةبعض الأطعمة التي أوصي بها لصحة الكبد تشمل العنب البري والتوت الآخر والأعشاب والتوابل والخضروات الورقية والبروكلي والخضروات الصليبية الأخرى، كل من هذه الأطعمة تحتوي على العديد من المغذيات النباتية المعززة للصحة التي تدعم وظائف الكبد القهوة والشاي الأخضر والماءأفضل شيء يمكنك القيام به لحماية الكبد هو تجنب الكحول ثاني أفضل شيء - شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف ومساعدة الكبد على أداء وظيفته بشكل أفضل ،من المحتمل أيضًا أن يقلل شرب الماء من استهلاكك للمشروبات المحلاة بالسكر، والتي تضر الكبد وتشمل المشروبات الأخرى المفيدة للكبد الشاي والقهوة. زيت الزيتونتظهر الأبحاث أن زيت الزيتون يحسن الكوليسترول الجيد الذي يحميك من مرض الكبد الدهني"، يعمل حمض الأوليك في زيت الزيتون ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع ، ومركبات فينولية على تنشيط مسارات إشارات معينة في الكبد تساعد على منع الالتهاب والإجهاد التأكسدي وخلل الميتوكوندريا ومقاومة الأنسولين، ما يساعد على منع تلف الكبد وحتى عكسه ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في اضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والمناعة .