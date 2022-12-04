شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالشعر.. جرب 5 علاجات منزلية لتجنب جفاف فروة الرأس هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس الشتوي هو أكثر الأوقات شيوعًا لفروة الرأس الجافة، قد تسبب بعض الحكة والتصلب، ولكن ليس الحكة الشديدة التي تحدث بشكل متكرر بسبب قشرة الرأس أو الإكزيما، قد تلاحظ أحيانًا بعض قشور الجلد الميت، على غرار قشرة الرأس بالإضافة إلى ذلك، قد يبدو شعرك باهتًا، ولا يمكن التحكم فيه، وعرضة للتكسر والتساقط، يمكنك تقليل الجفاف والبهتان في شعرك عن طريق اختيار العلاج المناسب للطقس والعلاجات المنزلية وإليك أفضل العلاجات للشعر الجاف في الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





بعض العلاجات المنزلية الفعالة لإصلاح جفاف فروة الرأس والشعر هذا الشتاء: 1. زيت أوراق الكارييستخدم زيت أوراق الكاري لتغذية الشعر وهو علاج معروف لأمراض فروة الرأس ، لأنه مليء بمضادات الأكسدة مثل الفيتامينات C وE وA وحمض الفوليك. فقط قم بتدليك فروة رأسك جيدًا 1-2 مرات في الأسبوع.

2. زيت جوز الهندليس من المستغرب أن زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في تغذية فروة رأسك ، وبسبب خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا ، يمكن تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى وفقًا للبحث ، قد يكون علاجًا أساسيًا لالتهاب الجلد التأتبي.





3. قناع الموز للشعرلأن الموز مرطب ومغذي ، فهو علاج ممتاز للقشرة وفروة الرأس الجافة، لها خصائص ترطيب وتعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا، باستخدام بضع ملاعق كبيرة من جوز الهند أو زيت الزيتون ، اهرس موزة سيكون من الأسهل غسل شعرك إذا قمت بدمجه، بعد تدليك فروة رأسك ، اتركيه لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

4. قناع الشعر بالصبارهناك العديد من صفات الصبار التي يمكن أن تساعد في جفاف فروة الرأس، لها صفات خافضة للالتهابات، يعمل بشكل جيد كمرطب ويمكن أن يساعد في تقليل تهيج الجلد، فقط ضع جل الصبار على فروة رأسك لمدة 10-15 دقيقة قبل غسل الرأس مباشرة.

5. قناع الشعر الرائب والبيضبينما تساعد الدهون والبروتين في البيض على تغذية فروة الرأس والحفاظ عليها عن طريق تجنب ضرر الجذور الحرة على المستوى الخلوي ، فإن اللبن الرائب يهدئ الجلد ويمكن أيضًا أن يكون مقشرًا، يُمزج نصف كوب من اللبن الرائب مع بيضة كاملة مخفوقة. يوضع على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر.