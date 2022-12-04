شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.. منها التوتر وتناول الكثير من الملح والان مع تفاصيل الخبر



أسباب ارتفاع ضغط الدم إن أسباب ارتفاع ضغط الدم تشمل العادات التي تأتي مع نمط الحياة الحديث مثل الإجهاد والحياة غير النشطة، وتناول الأطعمة المصنعة، وزيادة تناول الملح هي المسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم.

القاهرة - سامية سيد - يتأثر ارتفاع ضغط الدم بالعادات اليومية غير الصحية مثل: النوم والاستيقاظ متأخرًا، والإفراط في تناول الطعام، وتناول كميات أقل من الطعام، الأطعمة المصنعة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، فى هذا التقرير نتعرف على عادات تفعلها تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". آثار الإجهاد والتوتر على الجسميحدث الإجهاد والتوتر عندما يقع الجسم في عبء هائل من أجل الحفاظ على نفسه وعندما لا يمارس الجسم نشاطًا بدنيًا كافيًا، أو عندما لا يحصل على العناصر الغذائية المطلوبة من الطعام الذي يستهلكه، فإنه يتعرض لضغوط مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم.أسباب ارتفاع ضغط الدم إن أسباب ارتفاع ضغط الدم تشمل العادات التي تأتي مع نمط الحياة الحديث مثل الإجهاد والحياة غير النشطة، وتناول الأطعمة المصنعة، وزيادة تناول الملح هي المسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم.

إن تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على كمية عالية من المواد الحافظة والمواد المضافة، يؤدي أيضًا إلى خطر ارتفاع ضغط الدم.



بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ارتفاع ضغط الدم وراثيًا أيضًا إذا كان أي من والديك أو أشقائك يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإنه يزيد من خطر إصابتك به أيضًا، وقالت العديد من الدراسات أن العادات غير الصحية تعطي دفعة إضافية للعوامل الوراثية.

ما هو أسلوب الحياة الصحي؟إن أسلوب الحياة الصحي يشمل عدم التدخين ، وفقدان الوزن الزائد، وتناول الأطعمة المغذية ، وممارسة الرياضة بانتظام - وهذا حجر الزاوية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

اتباع أسلوب حياة صحي جيد له تأثير أفضل ، وسيتم التحكم في ضغط الدم بشكل أفضل بكثير، لذلك من المهم أن يكون لديك شكل ما من النشاط البدني على أساس يومي مثل 15 إلى 30 دقيقة من المشي كل يوم.



إلى جانب النشاط البدني ، هناك حاجة إلى 7-8 ساعات من النوم السليم كل يوم في الليل وتجنب الإجهاد عن طريق القيام ببعض أشكال التأمل واليوجا بشكل منتظم.

العلاقة بين الملح وارتفاع ضغط الدمالعلاقة بين تناول الصوديوم وارتفاع ضغط الدم معروفة جيدًا. أثبتت الدراسات البحثية وجود علاقة قوية بين الاثنين، وحذر خبراء الصحة دائمًا من الحد من تناول الملح بجميع أشكاله من أجل التخفيف من المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لجميع الإرشادات الصحية يجب ألا تزيد كمية الملح التي يجب أن يتناولها الشخص العادي عن ملعقة صغيرة كاملة على مدار اليوم.



يستهلك الإنسان العادي الملح بعدة طرق يتم إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة المصنعة من أجل زيادة مدة صلاحيتها. الأطعمة المعبأة مليئة بالملح لتحسين المذاق والقوام أيضًا. هذه الأملاح هي أيضا خطر محتمل لارتفاع ضغط الدم.