4 مخاطر متعلقة بفيروس كورونا تجعلك يجب أن ترتدى الكمامة

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وبالمثل، يرتبط كورونا أيضًا بتدهور الوظيفة الإدراكية، كما يُنظر إليه على أنه سبب وراء العديد من المضاعفات المتعلقة بالرئتين والكلى.3- الفيروس يتحور بسرعةعلى الرغم من بقاء أوميكرون لأكثر من عام، إلا أن الفيروس يتحور بسرعة وتم اكتشاف العديد من المتغيرات الفرعية لمتغير أوميكرون حتى الآن.
وقال الباحثون إن أحد الأسباب الرئيسية لطفرة أوميكرون هو أن لديها معدل انتقال أعلى.
نظرًا لأن أوميكرون قد انتشر بسرعة ، ولديه العديد من الفرص للتحول ، فقد اكتسب أيضًا طفرات معينة خاصة به. وقد أدت هذه إلى ظهور العديد من السلالات الفرعية ، أو المتغيرات الفرعية.4- كل متغير لديه قدرة انتقال أعلىكل متغير فرعي من أوميكرون له ميزة مماثلة أو أكثر من سلفه السابق من حيث القابلية للانتقال والقدرة على الهروب من المناعة.
أوضحت منظمة الصحة العالمية أسباب انتشار أوميكرون بمعدل أسرع. أولاً ، تسمح الطفرات الموجودة في الفيروس له بالارتباط بالخلايا بسهولة.
ثانيًا ، لديه القدرة على التملص من المناعة مما يعني أنه يمكن إعادة العدوى بسهولة.
السبب الثالث هو أن الفيروس يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي وهو ما لم يُشاهد خلال دلتا ومتغيرات أخرى هذه الصفات تجعل الفيروس يتحور بسرعة.