كيف تقرأ نتيجة تحليل نسبة الكولسترول في الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - من الضروري معرفة أن الكوليسترول ليس ضارًا بجسم الإنسان، حيث يعتبر الكولسترول جزءًا مهمًا من العديد من الوظائف الخلوية، لكن عندما يرتفع معدل الكولسترول يصبح عاملاً مهددًا للحياة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية قراءة نتيجة تحليل نسبة الكوليسترول فى الدم. كيف تعرف أن مستوى الكوليسترول مرتفع؟ الطريقة الأكثر شيوعًا والأكثر تأكيدًا لمعرفة مستوى الكوليسترول في الجسم هي من خلال فحص الدم. سيحدد اختبار الدم مستوى HDL و LDL والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في الجسم.

يُعد اختبار فحص الدم، المعروف باسم اختبار ملف تعريف الدهون، أحد أكثر الطرق موثوقية لتحديد المستويات الأعلى من الكوليسترول في الجسم.

إذا كان مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول الجيد HDL أكثر فمن غير المرجح أن تؤثر الآثار الضارة للكوليسترول على الفرد، وإذا كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السئ LDL أكثر، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بأمراض تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

بشكل عام ، يعتبر LDL و HDL من المؤشرات الأساسية للكوليسترول إذا كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أقل من 100 ملجم / ديسيلتر ، فإنه يعتبر طبيعيًا يزيد مستوى LDL عن 190 مجم / ديسيلتر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الكلي بشكل مثالي 200 مجم / ديسيلتر.

الكولسترول الجيد هو عندما يكون المستوى أقل من 200 ملج / ديسيلتر يصبح سيئًا عندما يتجاوز هذا الحد.

يمكن أن يعني المعدل الطبيعي انخفاض الكوليسترول أو الكوليسترول الذي يمكن خفضه بسهولة من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

يقوم الأطباء بتقييم تقارير الكوليسترول في الدم مع أخذ العديد من عوامل الخطر في الاعتبار عادة ما تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل تاريخ العائلة، والعمر، والوزن، والعرق، والجنس، والنظام الغذائي ، وضغط الدم ، وما إذا كنت تتناول أدوية له ، ومستوى النشاط البدني ، وحالة التدخين ، وتاريخ مرض السكري ، وارتفاع نسبة السكر في الدم العلاقة القوية بين هذه الأمراض والأمراض المتعلقة بالقلب والتي تعد أكبر استنتاجات لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لذلك ، من المهم أخذ كل شيء في الاعتبار لأن نسبة الكوليسترول لدى الشخص تتحدد بنسبة 60 إلى 70٪ وراثيًا و 30 إلى 40٪ بيئيًا من خلال ما نأكله ونوع نمط الحياة الذي نعيشه.





05/7 هل HDL المرتفع جيد دائمًا؟يساعد HDL في نقل الكوليسترول من الدم وجدران الأوعية الدموية إلى الكبد ويطرده خارج الجسم ، ويقلل من مخاطر انسداد الشرايين وتصلب الشرايين.

بينما نرى جميعًا HDL ككوليسترول جيد ، فقد وجدت الدراسات أن المستويات العالية جدًا من الكوليسترول يمكن أن تكون ضارة لبعض الأشخاص.

يرتبط ارتفاع HDL بأمراض الغدة الدرقية والأمراض الالتهابية.

المستوى المرغوب من HDL هو 60 مجم / ديسيلتر. تعتبر مستويات HDL الأقل من 40 مجم / ديسيلتر من المخاطر ومن ثم ، فإن هذا الكوليسترول الجيد لا يصلح إلا إلى حد معين.

وفقًا لدراسة بحثية فإن المشاركين الذين تزيد مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لديهم عن 60 مجم / ديسيلتر زاد لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 50٪ تقريبًا مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات كوليسترول HDL 41-60 مجم / ديسيلتر.