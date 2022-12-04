شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للبيض تحسين الوظيفة الإدراكية.. مصدر الكولسترول الغذائي هو المفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الحديث عن البيض، أول ما يتبادر إلى الذهن هو محتوى البروتين في البهجة الصحية بشكل لا يصدق، من فقدان الوزن وبناء كتلة العضلات وحتى إدارة حالات مثل أمراض القلب والسكري، يعتبر البيض صحيًا ومناسبًا لجميع الأغراض، لكن هل تنتهي عند هذا الحد؟ هل للبيض فقط هذه الأغراض القليلة للخدمة؟ اتضح ، الشعبية وجبة إفطار يمكن للطعام كذلك.

وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة علم الأعصاب التغذوي ، يمكن أن يكون البيض أيضا المعجزات في التحسين الوظيفة المعرفية، شارك 79 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا، وأجريت اختبارات لتقييم الوظيفة الإدراكية للأشخاص فيما يتعلق بتناول البيض.

أظهرت نتائج الدراسة أنه أثناء تناول بروتين البيض لم يساعد المشاركين على التحسن من حيث اختبار اليقظة الحركية، فقد عزز الأداء أثناء اختبار وقت رد الفعل المضاد، يقول الخبراء إن التركيب الكيميائي للبيض وكيف يتحلل الماء في الجسم هو أكثر ما يفيد الصحة.

كيف يعمل البيض على تعزيز وظائف المخ؟

قال الخبراء إن فوائد البيض في تعزيز وظائف المخ موجودة على وجه التحديد في صفار البيض من بيضة غنية أيضًا الكوليسترول الغذائي، لطالما اعتبر ضار بالصحة، ومع ذلك ، على مدى السنوات القليلة الماضية ، لاحظ الخبراء أن مستوى الكوليسترول في الدم لا علاقة له بالمدخول الغذائي.

يعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالمغذيات النباتية مثل اللوتين والزياكسانثين والكولين التي ترتبط بشكل خاص بالوظيفة الإدراكية المحسنة، في الوقت نفسه ، لا يزال البحث يركز على أنماط الأكل الصحي العامة للدماغ للسماح له بالعمل بأقصى طاقته، بعض أفضل الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ هي:

الفاكهة

الخضراوات

الفاكهة

كل الحبوب

البروتينات الخالية من الدهون

يتضمن هذا أيضًا الامتناع عن تناول الدهون المشبعة والمتحولة والكربوهيدرات البسيطة والسكريات المخفية.

الطريقة التي يغذي بها المرء الجسد تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدراكية، عدم تغذية الدماغ بما يحتاجه ليعمل يمكن أن يجعل المرء يشعر بالخمول، ويكافح من أجل التركيز، ويؤدي المهام اليومية الأساسية بسهولة.

لهذا ، يعد اتباع نمط أكل ثابت أمرًا ضروريًا - وجبات أصغر ولكن منتظمة في اليوم ووجبات الإفطار والغداء والعشاء وبعض الوجبات الخفيفة الصحية أيضًا.