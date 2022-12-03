شكرا لقرائتكم خبر عن النمو المتسارع للجراثيم.. خطوات لوقف التهديد المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل الأدوية المضادة للميكروبات المضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات لمنع وعلاج العدوى في البشر والحيوانات والنباتات.

الكائنات الحية الدقيقة التي تتطور مقاومة مضادات الميكروبات تسمى أحيانًا "الجراثيم" مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر انتشار المرض والمرض وحتى الموت.

يعد النمو المتسارع للجراثيم الخارقة في جميع أنحاء العالم ينذر بالخطر، وقد برزت مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) الآن كقضية رئيسية للصحة العامة ذات تكاليف باهظة للأفراد والمجتمع ، إن لم يتم احتواؤها في الوقت المناسب.

وفقًا لمجلة "لانسيت"، ارتبطت مقاومة مضادات الميكروبات بحياة 1-27 مليون حالة وفاة في عام 2019، وفي عام 2016 ، قدرت مراجعة مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2050 ، يمكن أن تودي مقاومة مضادات الميكروبات بحياة 10 ملايين شخص أو حياة واحدة كل ثلاث ثوانٍ على مستوى العالم.

مقاومة مضادات الميكروبات: التحديات الحالية

يعد الاستخدام غير العقلاني للمضادات الحيوية، في كثير من الأحيان حتى مع أخف أنواع العدوى الفيروسية ، أحدها فقط، لسوء الحظ ، ساهم الأطباء في ذلك من خلال وصف المضادات الحيوية غير المناسبة، وإعطاء المضادات الحيوية واسعة النطاق التي تغطي كائنات متعددة ، والانتقال إلى المضادات الحيوية الأعلى دون أدلة كافية للقيام بذلك.

كما تحدد جودة مياه الشرب ومستويات الصرف الصحي مقاومة مضادات الميكروبات وتجعل التحدي المتمثل في مكافحتها أكثر تعقيدًا.

كيفية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أصبحت المضادات الحيوية غير فعالة بشكل متزايد حيث انتشرت مقاومة الأدوية على مستوى العالم مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة.

من المحتمل أن تتحول مقاومة المضادات الحيوية إلى جائحة في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ التدابير التصحيحية على الفور، تحدث إساءة استخدام مضادات الميكروبات في الحيوانات والبشر والنباتات، لذلك يجب أن تكون هناك لوائح قطاعية، لا ينبغي وصف المضادات الحيوية بطريقة غير منطقية وخاصة عند طلب المريض.

يجب توعية المرضى حول مخاطر مقاومة الأدوية المتعددة

يجب تنظيم بيع المضادات الحيوية المعرضة للخطر بشكل صارم ولا ينبغي بيعها بدون وصفة طبية ؛ يجب غرس النصائح الصحية الوقائية ، حول التغذية الجيدة ، والحلول المنزلية ، ونظافة اليدين ، والإخفاء عندما يكون المريض على ما يرام.