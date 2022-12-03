شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الانخفاض الخطير فى مستوى السكر بالدم ؟.. تعرف على كيفية تنظيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لمن يعانون من داء السكري، تعد مهمة صعبة لإدارة مستويات السكر في الدم، في حين أن ارتفاع السكر في الدم أمر شائع جدًا، يعاني الكثير أيضًا من نوبات انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم، عندما الجلوكوز أقل من النطاق القياسي.

الجلوكوز حسب موقع " healthline"، وفقا للأطباء ، هو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فهو أمر حيوي لمرضى السكري حيث يمكن أن يكون كل من الصعود والهبوط مزعجًا ويجب الحفاظ على التوازن.

إذا تم تحديده في وقت مبكر ، يصبح من السهل جدًا إدارة مستويات السكر المنخفضة في الدم من خلال تعديلات نمط الحياة، نقص سكر الدم هو شرط مدى الحياة؛ يمكنك إدارة أعراضه من خلال اتباع نظام غذائي سليم ونمط ممارسة الرياضة.

كم نسبة السكر في الدم تعتبر طبيعية؟

بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يحدث انخفاض سكر الدم عندما يقل مستوى الجلوكوز في الدم عن 70 مجم / ديسيلتر. قد يؤدي إلى فقدان الوعي والنوبات والغيبوبة وحتى الموت.

علامات وأعراض انخفاض مستويات السكر في الدم

وفقًا لمايو كلينك ، تشمل العلامات الشائعة لانخفاض مستويات السكر في الدم ما يلي:

التعرق بغزارة

الشعور بالجوع الشديد

الشعور بالدوار والإغماء

الإعياء والتعب الشديد

صداع مزمن

ضبابية الرؤية

النوبات ، خفيفة وقوية

الشعور بالخدر والوخز في اليدين والشفتين والذراعين والساقين وأصابع القدم

عدم القدرة على التركيز

قلة تنسيق الجسم

قلق

ضيق التنفس

عدم انتظام وسرعة ضربات القلب

تبدو شاحبة

الحصول على الكوابيس عند النوم

فقدان الوعي

ما الذي يسبب نقص السكر في الدم؟

يقول Healthline أن مستويات نقص السكر في الدم أو السكر تنخفض عادةً إلى مستويات منخفضة للغاية للأسباب التالية:

التنظيم:

هرمون من البنكرياس يعرف باسم الجلوكاجون يرسل إشارات للكبد لتفكيك الجليكوجين المخزن وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم. يحافظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق القياسي كما ينبغي. ومع ذلك ، إذا كنت مصابًا بمرض السكري ولا تأكل لفترة طويلة ، فإن مستويات السكر في الدم تنخفض حيث يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين. مع الصيام المطول والمستمر ، يمكن للجسم تكسير مخازن الدهون واستخدام منتجات تكسير الدهون كوقود بديل.

الأدوية:

يقول الأطباء إن تناول أدوية مثل الكالاكوين المستخدمة في علاج الملاريا يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم. أيضا ، الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري ، إذا أخذوا أدوية للسيطرة على مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يعانون من هذه الحالة.

شرب الكثير من الكحول:

شرب معدة فارغة بشدة يمنع الكبد من إطلاق الجلوكوز من مخازن الجليكوجين في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

المعاناة من أمراض خطيرة أخرى:

أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة أخرى مثل التهاب الكبد وتليف الكبد والتهابات الكلى وأمراض القلب يمكن أن يصابوا بنقص السكر في الدم.

عدم تناول الكربوهيدرات:

يتجنب الكثير من الأشخاص بعد تشخيص مرض السكري تناول الكربوهيدرات على الإطلاق. نظرًا لأن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة ، فقد تسبب انخفاضًا في نسبة الجلوكوز في الدم.

تمارين عالية الكثافة:

يقوم الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بتمارين عالية الشدة ، دون تناول وجبات مناسبة. هذا يمكن أن يحفز نوبة سكر الدم.

الإفراط في إنتاج الأنسولين:

يعاني الكثير من الناس من ورم في البنكرياس ، يُعرف باسم الورم الأنسولين ، والذي يتسبب في إفراز الكثير من الأنسولين ، مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

نقص الهرمونات:

يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الغدة الكظرية والغدة النخامية إلى عدم كفاية كمية معينة من الهرمونات التي تنظم إنتاج الجلوكوز أو التمثيل الغذائي.

كيف نمنع نقص السكر في الدم؟

هناك عدة طرق للوقاية من تهديد انخفاض مستويات السكر في الدم ، كما هو موصوف من قبل المتخصصين الصحيين ، وهي:

قاعدة 15-15

تقول مراكز السيطرة على الأمراض أنه إذا كنت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم بين 55-69 مجم / ديسيلتر ، فيمكنك زيادته باتباع قاعدة 15-15 ، والتي من خلالها تتحقق من مستويات السكر لديك بعد كل 15 دقيقة من تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات. إذا كان لا يزال أقل من النطاق المستهدف ، فتناول وجبة أخرى، واستمر في تكرار الخطوات حتى يصبح أقل من المعدل الطبيعي.

بمجرد أن يصبح الأمر طبيعيًا ، تناول وجبة مغذية أو وجبة خفيفة لضمان عدم انخفاضها مرة أخرى. ينصح الأطباء بمواد غذائية تحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات:

كوب عصير

ملعقة عسل أو سكر

الحلوى الصلبة

3-4 أقراص جلوكوز

تذكر دائمًا أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى ترتفع مستويات السكر بعد الانتهاء من الأكل ، وبالتالي لا داعي للذعر. أيضًا ، نظرًا لأن الكربوهيدرات مليئة بالألياف ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة امتصاص السكر ، وبالتالي لا تفرط في الإفراط في تناول الطعام.

المراقبة المنتظمة

يوصي الأطباء بتدوين قراءات مستويات السكر في الدم مرتين على الأقل يوميًا قبل الوجبات وبعدها. تحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ بجهاز مراقبة مستمر للجلوكوز لإفادة العملية وتحسين السيطرة على مرض السكري.

ممارسه الرياضة

بصرف النظر عن الفوائد الصحية الأخرى ، تساعد التمارين والتمارين في منع نقص السكر في الدم.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

من المهم جدًا تناول نظام غذائي سليم ومغذٍ ومتوازن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يوصي الأطباء بتناول وجبات أصغر كل 3-4 ساعات تتضمن مزيجًا متوازنًا من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية حتى تظل مستويات الجلوكوز في السيطرة.