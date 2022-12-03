شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الأسبرين المنتظم يمكن أن يؤدي إلى نزيف في المعدة.. اعرف كيفية تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسبرين هو أحد الأدوية الأكثر استخدامًا في العالم، لما له من فوائد طبية هائلة، يوصي الأطباء والممارسون الصحيون في جميع أنحاء العالم بحبوب منع الحمل لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المرتبطة بالجلطات وغيرها من مشاكل ترقق الدم لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، لا يوجد دواء يخلو من الآثار الجانبية، وبالتالي، وفقًا للباحثين، حتى الجرعات المنخفضة من الأسبرين تزيد من خطر الإصابة بالجهاز الهضمي، نزيف، والتي يمكن أن تكون خطيرة على المدى الطويل.

"لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن المرضى الذين يتناولون الأسبرين يواجهون خطر حدوث نزيف في الجهاز الهضمي ،"شينا ديري، بكالوريوس الطب والجراحة ، من قسم الصيدلة السريرية في جامعة أكسفورد في إنجلترا

قال موقع " WebMD " حاول الأطباء التغلب على هذه المشكلة من خلال التوصية باستخدام جرعات أصغر، يعتقد الكثير من الناس أن الجرعات المنخفضة من الأسبرين ، مثل 75 مجم في اليوم ، تنطوي على مخاطر قليلة من الآثار الجانبية مقارنة بجرعات 300 مجم و 900 مجم. استخدم في الماضي، ولدهشتنا ، وجدنا أن الجرعات المنخفضة من الأسبرين كانت من المحتمل أن تسبب نزيفًا معديًا مثل الجرعات العالية ".

المحاكمة التي أجراها أكسفورد سجل 19114 مشاركًا تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر ووجدوا أن الأسبرين يزيد من خطر حدوث نزيف معدي معوي بنسبة 6 %.

أظهرت العديد من الدراسات في الماضي أيضًا وجود صلة قوية بين الهضم قرحة المعدة تحدث في المعدة بسبب بكتيريا هيليوباكتر بيلوري ، وهي جرثومة في أولئك الذين تناولوا الأسبرين يوميا.

يقول الأطباء وخبراء الصحة إن الإصابة بالبكتيريا يمكن أن تحدث بسبب التقرحات المفتوحة في بطانة المعدة والاثني عشر.

ما هي عدوى جرثومة المعدة؟

بحسب المايو كلينيك، تحدث العدوى عندما تنشر البكتيريا الأمراض والأمراض التي تصيب معدتك، معظم الناس لا يمرضون أبدًا من العدوى؛ ومع ذلك، فإنه يسبب نزيفًا حادًا في المعدة بسبب القرحة.

علامات العدوى ليست واضحة للغاية، ومع ذلك، فإن أعراض التهاب المعدة النموذجية للتأثيرات الضارة للبكتيريا تشمل:

وجع أو ألم حارق في معدتك

ألم في المعدة قد يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

الغثيان والنعاس

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر

كثرة التجشؤ والتجشؤ

الانتفاخ

وفقا هارفارد هيلث، يمكن أن يسبب النزيف الخفيف الذي يحدث في المعدة فقر الدم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ومع ذلك، فإن النزيف الأكثر خطورة يمكن أن يجعل البراز يتحول إلى اللون الأسود ورائحته الكريهة، وقد تتقيأ الدم وتتطلب نقل الدم والاستشفاء.

كيفية وقف النزيف

رأى العديد من خبراء الصحة والباحثين أنه لوقف النزيف وتكوين القرحة، فإنه سيساعدك على: