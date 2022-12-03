شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب ذات خصائص محتملة مضادة للسرطان.. منها الزنجبيل والريحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استخدام الأعشاب والتوابل منذ آلاف السنين لعلاج الأمراض والاضطرابات وكذلك لتعزيز الصحة العامة والرفاهية.

العلاج العشبي هو نظام طبي قديم، يعتمد بشكل كبير على الأعشاب، ازدادت شعبية الأدوية والمكملات العشبية بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، حيث يتجه المزيد من الناس نحو المنتجات والعلاجات الطبيعية والآمنة والأرخص تكلفة.

بعض الأعشاب شائعة الاستخدام تشمل الصبار والثوم والكركم والزنجبيل، ماذا لو قلنا أن بعض هذه الأعشاب الشعبية قد تساعد أيضًا في علاج الأمراض الخطيرة مثل السرطان، نعم ، تم الإبلاغ عن أن العديد من الأعشاب والتوابل لها خصائص مضادة للسرطان.

دعونا نلقي نظرة على بعضها:الرَيحان

من المعروف أن هذه العشبة تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للفيروسات، ومضادة للبكتيريا، تشير الدراسات قبل السريرية أيضًا إلى أنه قد يساعد أيضًا في علاج السرطان.

الثوم

يحظى الثوم بشعبية كبيرة لخصائصه الطبية، يعتقد الخبراء أنه يساعد الجسم على محاربة الأمراض، بما في ذلك السرطان، من خلال تقوية جهاز المناعة، تشير الدراسات الوبائية أيضًا إلى أن الثوم قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الكركم

تشير الدراسات المعملية إلى أن الكركمين، المكون النشط في الكركم ، له تأثيرات مضادة للسرطان. يبدو أن لديه القدرة على قتل الخلايا السرطانية ومنع نمو السرطان.

الزنجبيل

أظهرت الدراسات التجريبية أن الزنجبيل يمكن أن يمنع نمو العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الجلد والمبيض والثدي والجهاز الهضمي (GI).

الزعفران

يدعم عدد متزايد من الدراسات التأثيرات المضادة للأورام للزعفران. في دراسة أجريت على الفئران ، كان الزعفران قادرًا على منع تلف الحمض النووي الناجم عن العلاج الكيميائي.