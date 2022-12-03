شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمى للإيدز.. ممثل الصحة العالمية: ضرورة توفير تحليل الإيدز مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمى للإيدز اليوم بالقاهرة، إنه يجب على المستشفيات الجامعية والحكومية، توفير تحليل فيروس الإيدز وعمل أبحاث حول مرض الإيدز والتعاون من أجل وصمة العار المرتبطة بالمرض.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير أنه يجب توفير تحليل الإيدز مجانى وبسرية تامة لتشجيع المرضى على العلاج دون الشعور بأى حرج من طلب العلاج.

وأوضحت أنه يجب توعية الأطباء بتقديم الخدمة الطبية للمصابين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع العدوى.

يذكر أن المؤتمر يعقد كل عام احتفالاً باليوم العالمى للإيدز والذى يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

جدير بالذكر أن الاحتفالية نظمها المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية برئاسة الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة والدكتورة ميساء عبد الله استاذ الكبد والأمراض المعدية بطب الزقازيق.