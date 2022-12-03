شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء تكشف عن آلية جديدة مرتبطة بالإصابة بكورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدالباحثون في جامعة ساو باولو (USP) في البرازيل أن كوفيد 19 مرتبط بخلل في مسار إشارات جهاز المناعة، ويساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص المصابين بفيروس SARS-CoV-2 بالتهاب جهازي قاتل على المستوى الجزيئي، كما أنه يمهد الطريق لتطوير علاجات الأكثر دقة.

نُشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Immunology واكتشف الباحثون خللا في تنظيم الجهاز المناعي بوساطة ATP ( أدينوسين ثلاثي الفوسفات ) ، حيث كان لدى المرضى من الأدوار الشديدة بكورونا مستويات أعلى من ATP في دمائهم ومستويات أقل من الأدينوزين ، والتي يجب أن تزداد عندما يتم استقلاب ATP لإنتاج الطاقة.

ونشر موقع “medicalxpress”، هذه الدراسة، مشيرا إلى أنه يتكون الجهاز المناعي من العديد من مسارات الإشارات التي توفر تنبيهات استجابة لغزو أحد العوامل الممرضة ، على سبيل المثال ، أحدها يتضمن ATP ، الذي يؤدي إلى إطلاق مواد التهابية في الخلايا الدفاعية لمهاجمة الغازي، كما أن للجهاز المناعي آليات تحكم لتجنب.

و قالت ماريا نوتومي ساتو ، الأستاذة في كلية الطب بجامعة جنوب المحيط الهادئ والمؤلفة للدراسة، أن التهاب مفرط ، ولكن عندما يحدث هذا الخطأ في التمثيل الغذائي لـ ATP ، فإنه يؤدي إلى اختلال كبير في التوازن واختلال وظيفي في الاستجابة المناعية .

ووفقًا للدراسة، ، فإن الزيادة في نسبة ATP غير المستقلب ينتج حالة مؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى التهاب جهازي قاتل يُعرف باسم عاصفة السيتوكين.

وقال ساتو: "أشارت الدراسة إلى وجود خلل في نظام الإشارات وخلل في تنظيم هذه المكونات ، كعامل آخر على المستوى الجهازي يهاجم أعضاء مرضى COVID-19 الخطير".

وتنتج الخلايا ATP باستمرار ويتم تكسيرها في البيئة خارج الخلية بواسطة إنزيمات تسمى ectonucleotidases.

ويتحول ATP إلى إشارة خطر عندما يخرج من الخلايا بكميات كبيرة. متى يحدث ذلك؟ عندما يتم تنشيط الاستجابة الالتهابية المتفاقمة ، أو عندما تصاب الخلايا بجروح بالغة أو عند حدوث بعض الأضرار الشديدة الأخرى. واستجابة لذلك ، يطلق ATP عملية التهابية قالت آنا جوليا بيتروبون، الكاتبة الأولى للمقال:

"تتضمن خلايا أخرى في تفاعل تسلسلي". هي دكتوراه. مرشح في معهد علم الفيروسات في مستشفى جامعة شاريتيه برلين في ألمانيا.

وفي الدراسة ، قاس الباحثون مستويات ATP والأدينوزين في عينات الدم المأخوذة من 88 مريضًا مصابًا بفيروس COVID-19 الشديد تم جمعهم في 2020-2021. لم يتم تطعيم أي من المرضى.

"وجدنا ectonucleotidases على سطح الخلية التي تشق ATP لتكون أقل تعبيرًا في الخلايا من كل من مرضى COVID-19 الخفيف والشديد ، ولكن بشكل خاص.

وحقق الباحثون أيضًا في التغيرات المحتملة في خلايا الجهاز المناعي، ووجدوا أن بعض الخلايا المناعية ، وخاصة الخلايا الليمفاوية B ، تعبر عن إنزيمات CD39 و CD73 أقل ، وهي الإنزيمات التي تكسر ATP، تميل مستويات الخلايا الليمفاوية عمومًا إلى الانخفاض في مرضى COVID-19 .

ولكن في دراستنا ليس فقط مستويات الخلايا البائية في الدم من المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة كانت منخفضة ، لكن هذه الخلايا أظهرت أيضًا كميات أقل من كلا الإنزيمين ، مما ساهم في تقليل [استقلاب] ATP وبالتالي إنتاج أقل من الأدينوزين ، وهو المكون المضاد للالتهابات الذي سيحاول تنظيم هذه الاستجابة ، "قال بيتروبون.

بالنظر إلى هذه النتيجة ، قرر الباحثون عزل الخلايا البائية الموجودة في عينات الدم وتزويدها بـ ATP. "أجرينا تجربة في الجسم الحي حيث أعطينا ATP لخلايا من كل من مريض COVID-19 وعناصر تحكم صحية. وأنتجت الخلايا البائية من المرضى كمية أقل من الأدينوزين من تلك الموجودة في الضوابط الصحية ، ربما لأنهم أظهروا كمية أقل من CD39 و CD73." قال.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان التغيير في استقلاب ATP يسبب أو ناتجًا عن الاستجابة الالتهابية المتفاقمة لـ SARS-CoV-2. إنهم يخططون للتحقيق في هذا في المشاريع المستقبلية.