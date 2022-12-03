شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى والصحة العالمية يتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجى بشأن الأمن الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بشأن تطوير الأمن الصحي العالمي وتنفيذ المبادرات الرئيسية، مثل استراتيجية الصحة العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي وأولويات الجانبين خلال الفترة من 2022-2026.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات تعليقا على انتهاء فعاليات الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة بين مفوض الصحة الأوروبي كيرياكيدس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.



وأوضح البيان أن الهدف هو التعزيز المتبادل للعمل من كلا الجانبين عبر المجالات ذات الاهتمام المشترك، على النحو الذي دعت إليه استراتيجية الصحة العالمية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز وجود نظام قوي متعدد الأطراف مع منظمة الصحة العالمية في جوهره، مدعوما من اتحاد أوروبي قوي، كما تم الاتفاق على مناقشة العديد من العناصر المهمة للأمن الصحي العالمي في العامين المقبلين.

وتشمل هذه المفاوضات -بحسب البيان- تطوير اللوائح الصحية الدولية وتشكيل منصة دائمة للتصدي للأوبئة ومشاركة الحكومات الوطنية في قضايا الصحة العالمية وتوفير التمويل اللازم، فيما تنسق المفوضية ومنظمة الصحة العالمية عن كثب خلال هذه المناقشات لتشكيل نظام متعدد الأطراف فعال يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 ويوفر الأمن الصحي الشامل للمواطنين في جميع أنحاء العالم.



كما اتفق الجانبان على التعاون الوثيق في تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي المقبلة بشأن التهديدات الخطيرة عبر الحدود للصحة، والتي ستعزز بشكل كبير الأمن الصحي في الاتحاد وترتبط بمبادرات منظمة الصحة العالمية في القارة.

وأضاف البيان، أن المفوضية ومنظمة الصحة العالمية ستعملان أيضا على توحيد جهودهما في مجال الصحة الرقمية وتطوير خارطة طريق للتعاون الرقمي في بداية عام 2023، كما تعهد الجانبان على ضمان التعزيز المتبادل عبر المجالات ذات الاهتمام المشترك، بمراجعة جميع المشاريع الحالية والإجراءات المشتركة بحلول مايو 2023، وتحديد مجالات أخرى للتعاون ودعم المشاريع، وسيجتمع الطرفان في يونيو 2023 لتقييم وتحديد خطوط العمل المستقبلي وتوفير الزخم السياسي اللازم لها.