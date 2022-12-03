شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل مرضى الجرثومة الحلزونية يوصى بعلاجهم.. فئات محددة تأخذ المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فتحى الغمرى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، في تصريح خاص لــ"الخليج 365"، عن أن الجرثومة الحلزونية هي واحدة من تريليونات البكتيريا التى تعيش داخل جسم الإنسان، ونصف هذه البكيتريا موجودة بالجهاز الهضمى، ولكن تم التركيز على الجرثومة الحلزونية، وتم اختراع آلاف الأدوية لعلاجها، وهى تصيب عدد كبير من المصريين.

وأضاف، أن الجرثومة الحلزونية مفيدة لمرضى ارتجاع المرىء لأنها تقلل من الحامض، مضيفًا أنه لا ينصح بعلاج كل من أصيبوا بالجرثومة الحلزونية إلا في بعض الفئات، أن علاجها يعتمد على تناول المضادات الحيوية، وليس نوع واحد فقط ولكن اثنين من المضادات الحيوية، وبدأ العلماء يختاروا هذه الفئات لعلاجهم وهم الذين يعملون في المطاعم، والأزواج والأخوة المصابين، وذلك لمنع نقل العدوى اليهم، لابد من تحديد من الذين يعملون اختبار الجرثومة، مثل المرضى الذين لديهم مشاكل بالجهاز الهضمى، أو المرضى الذين يعانون من الأورام، والذين يأخذوا المسكنات لأن الجرثومة الحلزونية تؤثر على الجهاز الهضمى والمعدة والمسكنات تؤثر أيضًا على جدار المعدة وكلاهما يسبب الالتهاب.

وأوضح، أنه إذا كان الشخص يعانى من الجرثومة ويعانى من قرحة المعدة لابد من علاجه، مؤكدًا أن الجرثومة الحلزونية تأتى نتيجة المياه الملوثة، وتناول أطعمة ملوثة نتيجة عدم غسل الإيدي بعد التبرز، لذلك تناول الأطعمة الملوثة من المطاعم أو الباعة الجائلين تؤدى لنقل العدوى، كما أن الجرثومة تنتقل عند تقبيل الأطفال، حيث إن اللعاب ينقل العدوى من شخص إلى آخر .