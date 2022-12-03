شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صحة الأمعاء بالبكتيريا المفيدة.. الزبادى يزيد من إفرازها لمنع الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أسامة أبو الفتوح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، عن أنه يجب دعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء من خلال تناول بعض الأطعمة التي تزيد منها أو ما يطلق عليها "الميكروبيوم الطبيعى" وهى مفيدة لمرضى القولون العصبى أو التهابات بالجهاز الهضمى، أو الأشخاص الذين يعانون من خلل في ميكوبيوم الأمعاء.

وأضاف، أن أبسط علاج لتعزيز افراز البكتيريا المفيدة بالأمعاء هو الزبادى سواء الزبادى "البلدى" أو المعلب، وهو يحتوى على نوعين من البكتيريا المفيدة.

وأوضح، أن هناك عقاقير تحتوى على الميكروبيوم ولكن بتركيزعالى جدا حيث تحتوى الحبة الواحدة على جرعة كبيرة قد تصل لــ 5 مليار من البكتيريا المفيدة، وهى مفيدة للمرضى لأنها تعالج الانتفاخات ومرضى القولون العصبى، ومرض الكبد الدهنى، ومرض القولون التقرحى، ومرضى كرونز، مضيفا، بأن تعزيز البكتيريا النافعة في جسم الانسان أو الميكروبيوم تحسن حالة المريض، ويتخلص من الانتفاخ والالتهابات، ويمكن تناول الزبادى.

وأكد، أن اليابان تشتهر بشوربة الميزو، وهى عبارة عن أرز مخمر يتم تخميرة لمدة 3 سنوات، وهى عجينة تشبه العجوة، ويتم وضع ملعقة واحدة منها على اى شوربة ساخنة تفضلها، ويحتوى على العديد من الميكروبيوم، أو البكتيريا المفيدة، وشوربة الميزو هي أساس المطبخ الياباني، والمفيدة جدا لصحة الأمعاء.

وأشار، إلى إن الشخص المريض لابد من علاجه فورا ومعرفة سبب الانتفاخ الذى يعانى منه، موضحا، إن المضادات الحيوية تسبب الانتفاخات، لانها تقتل البكتيريا المفيدة بالأمعاء وتزيد من البكتيريا الضارة التي تسبب الانتفاخ .

وشدد على أنه يجب ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، ففي مصر أى صيدلية تصرف المضادات اليحوية بدون روشتة، موضحا، أن المضاد الحيوى يؤدى الى مشاكل كثيرة حيث يؤثر على الكبد والكلى ويقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء .

وقال، إنه في فصل الشتاء ننصح بتغيير سلوك الناس، وتجنب الزحام بقدر الإمكان والاحتفاظ بالماسك لمنع العدوى، حيث يمكن ارتداء الماسك عند وجود زحام، وتناول الأطعمة الطبيعية التي تحمى من الفيروسات مثل الجوافة واليوسفى والبرتقال والكيوى، وهى الأطعمة التي تزيد من المناعة، والتي تحتوى على فيتامين سى، لأنها تحمى وتعمل على تقوية جدار الخلايا التي يدخل منها الفيروس، وهى موجودة في الشتاء لحمايتنا من امراض الشتاء، كما ينصح بتجنب التدخين لانه يجعل المريض أكثر عرضه للإصابة بالعدوى ويكون أكثر عرضه للمضاعفات اذا أصيب بنزلة برد.