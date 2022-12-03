شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة رضيعة تجرى 5 عمليات جراحية بسبب خرزة تتمدد فى الماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت طفلة لم يتجاوز عمرها السنة، لخطر خلال إجراء خمس عمليات جراحية، بسبب ابتلاعها نوع من أنواع حبات الخرز التى تتمدد فى الماء، حيث قالت والدة الطفلة كينيدي: حسبما نشر موقع insider "عندما فحص الأطباء طفلتي بالموجات فوق الصوتية، رأوا أن جزء من أمعائها مسدود بشيء دائري صغير، سألوني عما إذا كانت قد ابتلعت شيئا غريبا".



الطفلة اثناء اجراء العملية

وأضافت: "تذكرت أنني اشتريت بعض خرزات الماء لابني الأكبر، في الأسبوع السابق، وإنه يعاني من طيف التوحد، وكنت آمل أن تساعده في تلبية احتياجاته الحسية"، وتابعت: "كانت صدمة، لم أستطع أن أتخيل كيف تمكنت كينيدى، من ابتلاع إحدى الخرزات، كنت أضعها في صندوق تخزين مخصص حتى يتمكن أخاها من اللعب بها.. شعرت أنا وزوجي بالرعب عندما خضعت لعملية جراحية لإزالتها، لكن كان لدينا أيضا شعور بالارتياح، لأننا عرفنا أخيرا ما الذي جعلها مريضة للغاية".



الطفلة برفقة اشقائها

وتابعت الأم في تصريحاتها "اعتقدنا، إنهم يجرون عملية جراحية ستجعلها تشعر بتحسن، لكن الأمر لم يسير على هذا النحو..ثم ظهرت على كينيدي علامات تدل على وجود خطأ ما قبل يومين من إحضارها إلى المستشفى، أرادت زجاجة الحليب، لكنها لم تأكل، اعتقدت أنه قد يكون "التسنين"، لم تكن مصابة بالحمى، لذلك لم أشك في أنها كانت مريضة".

وأكملت: "أخذوا الخرزة، لكن بينما كانت مستلقية في غرفة الإنعاش، ارتفع معدل ضربات قلبها إلى أكثر من 200، وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لطفلة في سنها، كانت تتنفس بسرعة..بعد ذلك بدأت مؤشرات عمل الكبد والكلى تنهار، واضطروا إلى إخراج 6 بوصات من أمعائها الدقيقة".

وألقت الأم اللوم على الشركات المصنعة لهذا النوع من الخرز، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الرسائل التي تحدث فيها آباء وأمهات عن إقدامهم على رمي ما يمتلك أطفالهم من ألعاب مشابهة، بسبب المخاوف التي ولدتها قصة ابنتها.