شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تشرح كيف يمكن لنظام غذائى منخفض الكربوهيدرات أن يسببلك مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بداء السكر يخطر، فمن غير الممكن تقريبًا ألا يسمع أحد عن أهمية حميه قليلة الكربوهيدرات وكيف يمكن أن يعمل العجائب للتغلب على الاضطراب المزمن وإدارته بشكل جيد على المدى الطويل، لكن ماذا لو قلنا لك أنه قد يكون الجاني أيضًا؟

كشفت دراسة جديدة عُرضت مؤخرًا في مؤتمر الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية عن هذا الكشف الصادم وفقا لموقع "timesnownews".

الكربوهيدرات هي من المغذيات الكبيرة المقدرة للطاقة والتي تتكسر في مجرى الدم بسهولة لتزداد بسهولة مستويات السكر في الدم- يتم كبح هذا من خلال هرمون يعرف باسم الأنسولين مما يساعد الخلايا على امتصاص السكر لاستخدامه كطاقة.

ومع ذلك، في مرضى السكري، بسبب مقاومة الأنسولين أو قصوره، من المرجح أن ترتفع مستويات السكر في الدم وهذا هو السبب في الامتناع عن تناول الطعام الكربوهيدرات يوصى به، خاصة في داء السكري من النوع 2المرضى.

ولكن، لدهشة الكثيرين، وجدت الدراسة الجديدة أن الجودة الشاملة للكربوهيدرات والدهون والبروتينات التي تهم أكثر من الكمية.

كيف أن تسبب الحمية منخفضة الكربوهيدرات من خطر الإصابة بمرض السكري؟

من أجل الدراسة، جمع الخبراء بيانات من 204541 بالغًا لم يكن مصابًا بداء السكري في البداية وكانوا جزءًا من دراسة متابعة المهنيين الصحيين أو دراسة صحة الممرضات، دراسة صحة الممرضات 2 في عامي 1984 و 2017. 30 عامًا وجعلهم يملؤون استبيانات حول عاداتهم الغذائية كل أربع سنوات.

حاول الخبراء تحديد كمية الطاقة التي حصل عليها المشاركون في اليوم من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

من الناحية المثالية، يجب أن يحصل الشخص على 45 إلى 65 % من الطاقة من الكربوهيدرات، لكن كان هناك مشاركين يتكون موتهم من 40 % فقط من الكربوهيدرات.

علاوة على ذلك ، كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ويحصلون على البروتينات والدهون من الحيوانات أكثر عرضة بنسبة 35 % للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وزاد هذا إلى 39 % عندما لا يحصل المشاركون على كمية كافية من الحبوب الكاملة. من ناحية أخرى ، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بما في ذلك البروتينات والدهون التي تأتي من الأطعمة النباتية لديهم خطر أقل بنسبة 6 % للإصابة بمرض السكري. وتراجعت الاحتمالات أكثر إذا تناولوا كميات أقل من السكر والكربوهيدرات المكررة.

واختتم الخبراء بالقول إن نوعية الكربوهيدرات هي المهمة وليس الكمية. واستطردوا قائلين إنه عندما يتعلق الأمر بكيفية زيادة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات القائم على البروتينات الحيوانية من خطر الإصابة بمرض السكري ، فقد يكون ذلك بسبب ارتباط الدهون المشبعة بمقاومة الأنسولين.

وبالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، يمكن أن يُعزى التأثير إلى الألياف والنشا المقاوم في الأطعمة النباتية وتأثيراتها المضادة للالتهابات التي تحد من خطر الإصابة بمرض السكري، تحد الألياف أيضًا من إفراز الأنسولين في مجرى الدم وبالتالي تخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي