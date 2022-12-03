شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هل وفر لقاح كورونا التجريبى حماية طويلة الأمد ضد الإصابة الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2021، أفادت مجموعة من العلماء بقيادة باحثين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وطب وايل كورنيل ونيويورك بريسبيتريان أن لقاح Moderna mRNA يعد لقاحا قائما على البروتين ويحتوي على مادة مساعدة، وهي مادة تعزز الاستجابات المناعية، وأثارت استجابات الأجسام المضادة المعادلة الدائمة لـ كورونا أثناء الطفولة في الأبحاث قبل السريرية.

الآن وجدت دراسة متابعة من قبل نفس المجموعة، نُشرت في Science Translational Medicine، أن اللقاحات ذات الجرعتين لا تزال توفر الحماية ضد أمراض الرئة في قرود المكاك ريسوس بعد عام واحد من تلقيحهم وهم رضع.

لتقييم تطعيم الرضع ضد كورونا ، قام الباحثون بتحصين مجموعتين من 8 قرود من قرود المكاك الرضيع في مركز كاليفورنيا الوطني لأبحاث الرئيسيات في عمر شهرين ومرة ​​أخرى بعد أربعة أسابيع.

وتلقى كل حيوان نوعًا من نوعين من اللقاحات، نسخة ما قبل السريرية من لقاح Moderna mRNA أو لقاح يجمع بين بروتين طوره مركز أبحاث اللقاحات التابع للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة مع تركيبة مساعدة قوية، يتألف من 3M-052 الجزيئي المساعد 3M الذي تمت صياغته في مستحلب سكوالين بواسطة Access to Advanced Health Institute (AAHI) ، تحفز التركيبة المساعدة الاستجابات المناعية عن طريق إشراك المستقبلات في الخلايا المناعية.

"متابعة لدراسة تأثير كورونا على الرضع ريسوس المكاك ، أعطينا الحيوانات تحديًا بجرعة عالية مع متغير كورونا بعد عام واحد لتقييم متانة الاستجابات المناعية التي يسببها اللقاح وفعاليتها ،" د. قال دي باريس. "لقد وجدنا أن كلا اللقاحين يحميان من أمراض الرئة ، على الرغم من حقيقة أن متغيرات تحدي SARS-CoV-2 قد اكتسبت طفرات عديدة في بروتين سبايك الخاص بهم والتي تختلف عن مناعة اللقاح."

بشكل عام ، حافظ لقاح البروتين المساعد على مستويات أعلى من الأجسام المضادة المعادلة ووفّر حماية فائقة مقارنة بلقاح mRNA ، كما قال الدكتور دي باريس. تشير هذه البيانات إلى أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة للغاية عند إعطائها لصغار قرود المكاك. علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى تحسين وتطوير لقاحات كورونا بطريقة قد تقلل من الحاجة إلى التعزيزات المتكررة وتحمي السكان الخاصين الذين ليس لديهم أجهزة مناعية متطورة تمامًا ، مثل الأطفال الصغار.

"مع COVID-19 ، يعتبر الأطفال الصغار من أكثر مجموعات الأطفال عرضة للخطر. هذا الخريف ، نشهد ارتفاعًا حادًا في دخول المستشفى بسبب مرض فيروس الجهاز التنفسي عند الرضع نتيجة التقاء فيروس كورونا والأنفلونزا، والدكتور بيرمار، وهو أيضًا أستاذ نانسي سي بادوانو في طب الأطفال في طب وايل كورنيل وطبيب الأطفال في مستشفى كومانسكي للأطفال في نيويورك ، بريسبيتريان ". "يجب أن ننتهز كل فرصة لتوفير مناعة لقاح آمنة وفعالة لمرضانا الصغار، بما في ذلك النظر في التطعيم ضد كورونا في وقت أبكر من عمر الستة أشهر الموصى به حاليًا."

"تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى تحصين الأطفال ضد فيروس كورونا قدر الإمكان ، حيث أن الفوائد واضحة وطويلة الأمد. كما تسلط الضوء على قيمة النماذج الحيوانية في أبحاث الأمراض المعدية ،" الدكتور فان رومباي قال. "الدروس التي تعلمناها والموارد والأدوات التي تم تطويرها في الدراسة الحالية ستكون ذات قيمة كبيرة للتأهب للوباء في المستقبل ، لمكافحة تفشي فيروسات كورونا الجديدة أو فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بشكل أكثر فعالية في مجموعات الأطفال."