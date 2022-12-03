شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض والوقاية وطرق العلاج من مرض الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصف الإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة العدوى والأمراض التي قد تهدد الحياة والتي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية، وهو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم، يدمر الفيروس خلايا الجهاز المناعي للشخص المصاب ويضعف قدرته على محاربة المرض أو العدوى، وفى يوم 1 ديسمبر يحتفل العالم باليوم العالمي للإيدز، بحسب ما نشر موقع " cnbctv18".

ولا يوجد علاج فعال لفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك الذين يصابون به يظل لديهم مدى الحياة، ومع ذلك، مع مزيد من الرعاية الطبية، يمكن السيطرة على الفيروس ويمكن لأولئك الذين يتلقون علاجًا فعالًا لفيروس نقص المناعة البشرية أن يعيشوا حياة طويلة وصحية.





ألقى نظرة على الأعراض والوقاية والعلاج من المرض الإيدز وفيروس نقص المناعة البشريةبسبب سوء الفهم، تم الخلط بين الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية على أنهما مجرد مرض واحد، ومع ذلك، فهما ليسا متماثلين، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ليس لديهم دائمًا الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس أو عامل معدٍ صغير ينتقل من شخص إلى آخر ويتكاثر الفيروس من خلال السيطرة على الخلايا داخل مضيف وتدمير خلايا CD4 أو الخلايا التائية في جهاز المناعة التي تساعد على حماية الشخص من العدوى.

الإيدز، من ناحية أخرى، هو متلازمة أو مجموعة من الأعراض المرتبطة التي تسببها الأضرار التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية لجهازك المناعي إنها أخطر مرحلة من مراحل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتؤدي بمرور الوقت إلى وفاة الشخص، في حين أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر لا يمكن أن ينتقل الإيدز.

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة المبكرة، يصاب معظم الناس بمرض شبيه بالإنفلونزا قصير المدة من 2 إلى 6 أسابيع بعد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تستمر الأنفلونزا لمدة أسبوع أو أسبوعين. سرعان ما تختفي هذه الأعراض وقد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض أخرى لسنوات عديدة على الرغم من استمرار الفيروس في إتلاف جهاز المناعة لديك لهذا السبب ، لا يعرف الكثير من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أنهم مصابون.

عندما يظل فيروس نقص المناعة البشرية دون علاج، فإنه يتحول عادة إلى الإيدز في حوالي 8 إلى 10 سنوات.

يحدث الإيدز عندما يتضرر جهاز المناعة بشدة نتيجة لذلك ، من المحتمل أن يصاب الشخص بأمراض لا يحتمل أن يصاب بها الشخص الذي يتمتع بجهاز مناعي سليم وهذا يسمى السرطان الانتهازي أو العدوى الانتهازية.

قد تشمل بعض أعراض هذه العدوى التعرق والقشعريرة والإسهال المزمن والحمى المتكررة والضعف والإرهاق وفقدان الوزن والطفح الجلدي.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةهناك العديد من الطرق الفعالة لتقليل المخاطر أو منع الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وتشمل عدم مشاركة الإبر وفحص فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل.

يصف الأطباء أيضًا الأدوية الوقائية قبل التعرض لأولئك غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.



يمكن للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الحصول على علاج فعال يقلل من حمل الفيروس لديهم إلى مستويات لا يمكن اكتشافها هذا يقلل من مستوى فيروس نقص المناعة البشرية في الدم إلى مستويات لا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبار، يمكن لأولئك الذين تعرضوا للفيروس تناول الأدوية الوقائية بعد التعرض لمنع الإصابة.

علاج فيروس نقص المناعة البشرية لا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من أن العلاجات الفعالة يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بالفيروس على العيش حياة طويلة وصحية.

يمكن علاج المصابين بالعدوى بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية وتمنع هذه الأدوية الفيروس من التكاثر في الجسم ، مما يسمح لجهاز المناعة بإصلاح نفسه ومنع المزيد من الضرر.