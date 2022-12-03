شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب التوتر والاكتئاب أثناء الحمل الضرر لطفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر الاكتئاب على طريقة تفكيرنا وشعورنا وخلال فترة الحمل ، تتقلب الهرمونات ويمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى تغيرات في المواد الكيميائية في الدماغ والتي يمكن أن تجعلك تشعرين بعدم استقرار المشاعر، وبالتالي فإن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير القلق والاكتئاب أثناء الحمل على الجنين وكيفية التغلب عليهما، بحسب موقع "Health". ما هي علامات الاكتئاب؟يمكن أن يأتي الاكتئاب ببطء وقد تختلف الأعراض من شخص لآخر يمكن أن يكون خفيفًا أو معتدلًا أو شديدًا حسب الحالة.

تتضمن بعض علامات الاكتئاب الأكثر شيوعًا ما يلي:







3. نقص الطاقة: ستشعرين كما لو كنتِ تفتقرين إلى الطاقة العقلية والجسدية وتجدين نفسك مرهقة بعد المهام البسيطة. 4. الشعور بالضعف:نشعر جميعًا بالضعف في مواقف مختلفة ولكن هذا الشعور يجب أن يشفى مع مرور الوقت. إذا لم تتلاشى مشاعر الحزن أو اليأس ، فقد تكون علامة على الاكتئاب. 5. فقدان الاهتمام:لا تشعرين بالرغبة في فعل الأشياء التي استمتعت بها من قبل. 4. الشعور بالضعف:نشعر جميعًا بالضعف في مواقف مختلفة ولكن هذا الشعور يجب أن يشفى مع مرور الوقت. إذا لم تتلاشى مشاعر الحزن أو اليأس ، فقد تكون علامة على الاكتئاب. 5. فقدان الاهتمام:لا تشعرين بالرغبة في فعل الأشياء التي استمتعت بها من قبل.



كيف يمكن أن يؤثر الاكتئاب والتوتر على طفلك الذي لم يولد بعد؟ كيف يمكن أن يؤثر الاكتئاب والتوتر على طفلك الذي لم يولد بعد؟ يمكن أن تؤدي المعاناة من الاكتئاب أثناء الحمل إلى مضاعفات الحمل مثل:

1. الشهية المتغيرة:يمكن أن يحدث تغير في أنماط الأكل وستبدأ إما في تناول الكثير أو القليل جدًا من الطعام. 2. تغيير أنماط النوم:يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من اتباع نظام نوم غير صحي إما أنهم يجدون صعوبة في النوم أو ينامون كثيرًا.

- يمكن أن تؤدي إلى الولادة المبكرة التي تؤثر أيضًا على صحة طفلك.

- انخفاض الوزن عند الولادة

- إذا كنتِ تعانين من الاكتئاب أثناء الحمل ، فلن تكوني قادرة على الاعتناء بجسمك بشكل مناسب مما سيؤثر سلبًا على نمو طفلك.

- يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإجهاض

إذا تُرك الاكتئاب أثناء الحمل دون علاج ، فيمكن أن يتحول إلى اكتئاب ما بعد الولادة والذي يستمر بعد ولادة الطفل.