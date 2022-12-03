شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الصداع النصفي؟.. حيل تساعد فى العلاج أبرزها شرب الكثير من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو مرض عصبي مؤلم يسبب خفقان شديد في الدماغ، وهنا يجب التعرف علي طرق يمكنك إدارتها بها، فيمكن للمرء إجراء العديد من التغييرات في نمط الحياة لإدارته، ونشر موقع “indiatoday-”.

فيعتبر الصداع النصفي من أكثر الأمراض المسببة للإعاقة في العالم، فإنه مرض عصبي شائع ينطوي على خفقان مؤلم في الرأس ، وسببه الدقيق لم يتم تحديده بعد.

وفقًا للدكتور فيفيك لومبا ، استشاري طب الآلام ، الذي أعتقد أن الصداع النصفي يحفز العصب الثلاثي التوائم الذي يطلق النواقل العصبية مثل الببتيدات المرتبطة بالجينات السيروتونين والكالسيتونين (CGRP). يسبب CGRP تورمًا في الأوعية الدموية الموجودة في بطانة الدماغ مما يؤدي إلى التهاب وألم.

ويبدأ على شكل وجع خفيف ويتطور إلى ألم شديد وخفقان، و يمكن أن ينتقل الألم من جانب إلى الجانب الآخر من رأسك ، وقد يحدث في الجزء الأمامي من رأسك ، أو قد يتألم رأسك بالكامل. بعض الأشخاص أيضًا قال الدكتور لومبا "الغثيان أو القيء".

وتوجد عدة أنواع من الصداع النصفي، وهما:

-الصداع النصفي الكلاسيكي: في هذا ، يحدث الصداع النصفي مع الأورة ، أي مع ظهور أعراض مثل المشاكل الحسية أو الكلامية أو البصرية. هناك أيضًا أعراض في جذع الدماغ مثل الدوار ، أو الرنح ، أو ازدواج الرؤية ، أو مشاكل العين ، أو طنين الأذن ، أو عسر التلفظ.

-الصداع النصفي الشائع: يحدث الصداع النصفي بدون هالة ويجعل المرء حساسًا للضوء والصوت. هو في الغالب من جانب واحد.

-الصداع النصفي الناتج عن الدورة الشهرية: في هذا ، يرتبط الصداع بالدورة الشهرية.

-الصداع النصفي الدهليزي: ويترافق مع الدوار والغثيان والقيء ، ويمكن أن يحدث إما مصحوبًا بصداع أو بدونه.

-الصداع النصفي الصامت: يعاني الشخص من أعراض الهالة دون صداع.

-الصداع النصفي البطني: يسبب آلامًا في المعدة وغثيانًا وقيءًا ، ومع مرور الوقت يمكن أن يتحول إلى صداع نصفي كلاسيكي.

-الصداع النصفي المفلوج: في هذا ، يعاني المرء من شلل قصير الأمد أو ضعف في أحد جانبي الجسم أو دوار أو مشاكل في الرؤية أو تنميل.

-الصداع النصفي العيني: يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للرؤية لفترة أقصر مصحوبًا بألم خفيف خلف العينين قد ينتشر لاحقًا إلى بقية رأسك.

-حالة الصداع النصفي: في هذا ، يكون الألم والغثيان شديدين ، وتحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى. يمكن أن تستمر لأكثر من 72 ساعة.

-الصداع النصفي المرتبط بشلل العين: يعاني المرء من ألم حول العين إلى جانب شلل العضلات المحيطة به أو تدلي الجفن أو الرؤية المزدوجة أو مشاكل أخرى في الرؤية.

يمكن أن تعمل العديد من الأشياء كمحفز للصداع النصفي وهي:ضوء ساطع

تجفيف

التغيرات الهرمونية عند الإناث

ضغط عصبى

صوت عال

نشاط بدني عالي الكثافة

التغييرات في أنماط نوم المرء

بعض الأدوية مثل موانع الحمل الفموية

مواد غذائية معينة

تغيرات شديدة في الطقس