شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التأمل يساعد في تحسين الحالة المزاجية للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت هناك أدلة تشير إلى التوتر والقلق بين الأطفال بمعدل ينذر بالخطر، فيعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اضطرابات نفسية مختلفة ، خاصة في العامين الماضيين، وفي حين أن هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تساعد الطفل على تحسين رفاهيته وتخفيف التوتر، فإن التأمل هو طريقة يمكن للوالدين استخدامها لصحة أبنائهم العقلية.

وذكرت دراسة أجراها صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (اليونيسف) في عام 2021 أنه في حقبة ما بعد كورونا، يمكن للأطفال والشباب الشعور بتأثير Covid-19 على صحتهم العقلية ورفاههم لعدة سنوات. تشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 1 من كل 7 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا يُقدر أنهم يعيشون مع اضطراب عقلي تم تشخيصه على مستوى العالم، يموت ما يقرب من 46000 مراهق بسبب الانتحار كل عام ، وهو من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة في فئتهم العمرية، وجاء ذلك في التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”.

فيقترح الخبراء أن التأمل يمكن أن يكون وسيلة للأطفال للمساعدة في السيطرة على عواطفهم والتعافي. وفقًا لبراكريتي بودار ، الرئيس العالمي للصحة العقلية والرفاهية ، فإن شركة RoundGlass ، وهي شركة عالمية للرفاهية الشاملة ، قد شاركت في أن التأمل يمكن أن يكون له فوائد متعددة للأطفال.

واتخاذ قرار أفضل، فذكرت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب في عام 2020 أن التأمل يعمل على تحسين الحالة المزاجية وظروف الصحة العقلية ، والحضور إلى المدرسة والاهتمام في الفصول الدراسية لدى الأطفال والمراهقين.

وتقليل الصدمات والتوتر في الحياة اليومية، فنصح براكريتي بودار ، "في بعض الأحيان لا يكون الآباء على دراية كاملة بما يمر به أطفالنا في المدرسة ومع أصدقائهم، يمنحهم التأمل الأدوات اللازمة لتهدئة الضوضاء في أذهانهم والتركيز على أنفسهم ، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق "، ويمكن أن يكون التأمل مهدئًا للأطفال ويجعلهم متمركزين وأقل تفاعلاً.

تشعرك بيقظة أكثر، فيقترح مدرب الصحة العقلية "أنه يجعل الأطفال أكثر وعيًا. أن تكون اليقظة تساعدهم على التعامل مع المواقف العصيبة ، وتنظيم العواطف ، والتركيز بشكل أكبر".

وقامت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإدراج دليل أساسي للأطر الزمنية للتأمل للأطفال. بالنسبة للأطفال في سن ما قبل المدرسة ، يستغرق الأمر بضع دقائق كل يوم. بالنسبة للأطفال في المدرسة الابتدائية ، تتراوح المدة من 3 إلى 10 دقائق ومرتين في اليوم. يمكن للمراهقين قضاء 5-45 دقيقة في التأمل يوميًا.

كيف يمكن للوالدين بدء التأمل عند الأطفال؟ شارك Prakriti Poddar الخطوات التالية:

- التنفس العميق:يمكن للأطفال أن يبدأوا أولاً بتعلم أخذ أنفاس عميقة. على سبيل المثال ، شجعهم على القيام بتمارين تنفس قصيرة قبل الذهاب إلى الفراش. سيساعدهم ذلك على الاسترخاء والاستعداد لجلسات تأمل أطول. وبالمثل ، يمكن تعليم المراهقين أن يأخذوا أنفاسًا عميقة قليلة قبل الإجابة على سؤال صعب في الفصل أو الاختبار ، وقبل أداء رياضي. - اقرأ قصة:بالنسبة للأطفال ، لا يحتاج التأمل دائمًا إلى الجلوس بثبات في مكان واحد. يمكن أن يكون الاستماع إلى والديهم وهم يقرؤون من القصص القصيرة أمرًا تأمليًا. لإنشاء تجربة غامرة حقًا ، قم بسرد القصة بوتيرة لطيفة ، وخذ وقتًا لشرح التقلبات والانعطافات وجذب انتباه طفلك من خلال طرح ملاحظاته وتعليقاته. - الموسيقى والطبيعةوبالمثل ، فإن جعل طفلك يتعلم ويعزف على آلة موسيقية أو الذهاب في نزهات في الطبيعة يمكن أن يكون مجرد تأمل.

بالإضافة إلى تعلم المناهج الدراسية ، شارك بودار أنه يجب على الآباء أيضًا قضاء بعض الوقت في تعليم أطفالهم حول "التوازن والفروق الدقيقة والسعادة والوفاء".