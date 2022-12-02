شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر الجلوتين على شعرك وصحة بشرتك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من حساسية الجلوتين، وهو بروتين موجود في الحبوب مثل القمح ، ويمكن أن يسبب الجلوتين في مشاكل في الشعر والجلد، ونشر موقع “indiatoday” تقرير يفيد كيف يؤثر الجلوتين علي شعرك.

أوضح التقرير أن النظام الغذائي الجيد يعد من الأمور المهمة لصحتك خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجلد والشعر وفقدان الوز، ويلتزم الخبراء بمقولة شهيرة وهي بأنه لا توجد قاعدة واحدة تصلح للجميع وذلك عندما يظهر الغلوتين في الصورة.

فمع وجود العديد من العلامات التجارية التي تبيع منتجات خالية من الجلوتين ، كان الكثير من الناس حذرين من كيفية ارتباط هذا المكون بصحتنا ، خاصة فيما يتعلق بالبشرة والشعر، ونصح الخبراء بأن الأشخاص الذين يعانون من أي متلازمة استقلابية قد يجدون صعوبة في هضم الغلوتين ، وبالتالي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الجسدية.

وهنا يوضح التقرير ما هو الجلوتين؟الجلوتين هو بروتين هيكلي يوجد بشكل طبيعي في الحبوب المختلفة مثل القمح والشعير والجاودار. يعمل كموثق يحافظ على تماسك الطعام. تتميز بجودة "قابلة للتمدد". تحتوي العديد من الأطعمة الأخرى على الغلوتين ، مثل توت القمح ، الحنطة ، القاسي ، الإيمير ، السميد ، فارينا ، فارو ، جراهام ، قمح خراسان ، إينكورن ، و triticale (مزيج من القمح والجاودار).

غالبًا ما يرتبط الجلوتين بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على القمح والقمح ، وخاصة صحة القلب. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يتحملون الغلوتين ، أي الذين لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، ليس لديهم أي ارتباط بالجلوتين فيما يتعلق بصحتهم. هل الجلوتين مفيد للصحة؟قد يعمل الجلوتين كمواد حيوية ، حيث يغذي البكتيريا الجيدة في أجسامنا. وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة ، فإن أرابينوكسيلان أوليجوساكاريد هو كربوهيدرات بريبايوتك مشتق من نخالة القمح والذي ثبت أنه يحفز نشاط البكتيريا المشقوقة في القولون. توجد هذه البكتيريا عادة في أمعاء الإنسان السليمة. ارتبطت التغييرات في مقدار نشاطها بأمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء ، وسرطان القولون والمستقيم ، ومتلازمة القولون العصبي. هل يمكن أن يضر الجلوتين بالجسم؟ كان هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين أصبحوا غير متسامحين مع الغلوتين. يمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من الغلوتين بشدة على شعرنا وبشرتنا ، كما اقترح خبراء البشرة.

صرح الدكتور سامريدي شارما ، خبير الجلد وطبيب التجميل في جورجاون ، أن هذا قد يحدث لأن الناس أصبحوا مقاومين للأنسولين.

قال الدكتور شارما: "عندما نتحدث عن الغلوتين ، فإن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض المبيض المتعدد الكيسات (PCOD) أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو أي متلازمة أيضية قد يجدون صعوبة في هضم الغلوتين. ولهذا السبب يتجه الناس نحو المنتجات الخالية من اللاكتوز والجلوتين".

قالت الدكتورة سونيا تكشانداني ، أخصائية الأمراض الجلدية ومؤسسة Tender Skin International ، "الغلوتين يحفز الأطعمة على أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي" ، مضيفة أنه يمكن أن يجعل البشرة تبدو باهتة للغاية.

لم يركز الباحثون كثيرًا على الحالات الجلدية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية ، ولكن التقارير القصصية تشير إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من الاضطرابات الهضمية (ولكن يبدو أنهم ما زالوا يتفاعلون مع الحبوب المحتوية على الغلوتين) ومع ذلك يجدون الراحة من الأمراض الجلدية المزعجة بمجرد ذهابهم. خالي من الجلوتين.