شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر الجلوتين على شعرك وصحة بشرتك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أوضح التقرير أن النظام الغذائي الجيد يعد من الأمور المهمة لصحتك خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجلد والشعر وفقدان الوز، ويلتزم الخبراء بمقولة شهيرة وهي بأنه لا توجد قاعدة واحدة تصلح للجميع وذلك عندما يظهر الغلوتين في الصورة.
فمع وجود العديد من العلامات التجارية التي تبيع منتجات خالية من الجلوتين ، كان الكثير من الناس حذرين من كيفية ارتباط هذا المكون بصحتنا ، خاصة فيما يتعلق بالبشرة والشعر، ونصح الخبراء بأن الأشخاص الذين يعانون من أي متلازمة استقلابية قد يجدون صعوبة في هضم الغلوتين ، وبالتالي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الجسدية.وهنا يوضح التقرير ما هو الجلوتين؟الجلوتين هو بروتين هيكلي يوجد بشكل طبيعي في الحبوب المختلفة مثل القمح والشعير والجاودار. يعمل كموثق يحافظ على تماسك الطعام. تتميز بجودة "قابلة للتمدد". تحتوي العديد من الأطعمة الأخرى على الغلوتين ، مثل توت القمح ، الحنطة ، القاسي ، الإيمير ، السميد ، فارينا ، فارو ، جراهام ، قمح خراسان ، إينكورن ، و triticale (مزيج من القمح والجاودار).
كان هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين أصبحوا غير متسامحين مع الغلوتين. يمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من الغلوتين بشدة على شعرنا وبشرتنا ، كما اقترح خبراء البشرة.
صرح الدكتور سامريدي شارما ، خبير الجلد وطبيب التجميل في جورجاون ، أن هذا قد يحدث لأن الناس أصبحوا مقاومين للأنسولين.
قال الدكتور شارما: "عندما نتحدث عن الغلوتين ، فإن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض المبيض المتعدد الكيسات (PCOD) أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو أي متلازمة أيضية قد يجدون صعوبة في هضم الغلوتين. ولهذا السبب يتجه الناس نحو المنتجات الخالية من اللاكتوز والجلوتين".
قالت الدكتورة سونيا تكشانداني ، أخصائية الأمراض الجلدية ومؤسسة Tender Skin International ، "الغلوتين يحفز الأطعمة على أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي" ، مضيفة أنه يمكن أن يجعل البشرة تبدو باهتة للغاية.
لم يركز الباحثون كثيرًا على الحالات الجلدية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية ، ولكن التقارير القصصية تشير إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من الاضطرابات الهضمية (ولكن يبدو أنهم ما زالوا يتفاعلون مع الحبوب المحتوية على الغلوتين) ومع ذلك يجدون الراحة من الأمراض الجلدية المزعجة بمجرد ذهابهم. خالي من الجلوتين.
كيف يؤثر الجلوتين على البشرة والشعر؟وأضاف الدكتور تكشانداني أنه نظرًا لأن حساسية الجلوتين هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب الالتهاب ، فإن العناصر الغذائية الأساسية لا تتاح لها فرصة امتصاصها في الجسم. وقالت "هذا يسبب مشاكل للشعر مثل ترقق الشعر وتساقطه. ويؤدي إلى تلف الأمعاء وهو السبب الجذري لإعاقة نمو الشعر"، إلى جانب ذلك ، أضافت أن الأطعمة التي يسببها الجلوتين يمكن أن تزيد من سوء إنتاج الكولاجين ، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا.
"الكولاجين هو أحد أهم المكونات التي تحتاجها بشرتنا لإبقائنا نبدو أصغر سنًا. فكلما تقدمنا في العمر ، نميل إلى فقدان الكولاجين. الأطعمة التي يسببها الغلوتين مثل القمح تزيد من تدهور مستوى الكولاجين في أجسامنا وتجعل بشرتنا تبدو أكثر سوءًا. باهت ويسبب شيخوخة مبكرة. تبدأ التجاعيد وأقدام الغراب والخطوط الدقيقة في الظهور في وقت أقرب مما هو متوقع كما أنه يزيل إشراق البشرة وتوهجها ".
يمكن أن يؤدي الغلوتين إلى تفاقم حب الشباب وظهور الحبوب. نظرًا لأنه يمكن أن يسبب التهابًا في الجلد ، فإنه يؤدي إلى تكوين المزيد من حب الشباب وحتى الحكة والاحمرار في الجلد، قال الدكتور تكشانداني أنه إذا كان لديك حب الشباب ، "يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب بشكل أكبر لأنه يزيد من مستويات الأنسولين."ما هي الأأطعمة خالية من الجلوتين؟فيما يلي الأطعمة الأخرى التي يمكنك تناولها بدلاً من القمح أو المنتجات التي تحتوي على القمح إذا كنت تعاني من حساسية من الغلوتين.
حبوب ذرة
أرز
البطاطس
بيض
البقوليات
سمك
الفاكهة
خضروات