شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشاي الأخضر مضر على صحة الكبد لدى أشخاص يعانون من اختلافات جينية معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يوفر الاستخدام طويل المدى لمستخلص الشاي الأخضر بجرعات عالية بعض الحماية ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري من النوع 2 ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف الكبد لدى نسبة بسيطة من الأشخاص.

من هم الأشخاص الذين لديهم عرضة للخطر بسبب الشاي الأخضر، أشار البحث الذي أجرته روتجرز ، والذي نُشر في مجلة المكملات الغذائية ، كأول دليل قوي، وهما نوعان من المتغيرات الجينية التي تتنبأ ببعض المخاطر.

وقال الدكتور حامد سامافات ، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ مساعد من علوم التغذية في مدرسة روتجرز للمهن الصحية، أنه باستخدام بيانات من Minnesota Green Tea Trial ، وهي دراسة كبيرة عن تأثير الشاي الأخضر على سرطان الثدي ، حقق فريق البحث فيما إذا كان الأشخاص الذين لديهم اختلافات جينية معينة أكثر عرضة من غيرهم لإظهار علامات إجهاد الكبد بعد عام من تناول 843 ملليغرام يوميًا.

فمن مضادات الأكسدة السائدة في الشاي الأخضر ، كاتشين يسمى epigallocatechin gallate (EGCG).، واختار الباحثون بقيادة لورا أكوستا ، التي كانت آنذاك طالبة دكتوراه ، وهي الآن خريجة ، نوعين من الاختلافات الجينية المعنية لأن كل منهما يتحكم في تركيب إنزيم يكسر EGCG، لقد اختاروا تجربة Minnesota Green Tea Trial لأنها كانت دراسة كبيرة، و شملت التجربة التي استمرت لمدة عام أكثر من 1000 امرأة بعد سن اليأس وجمعت البيانات في 3 و 6 و 9 و 12 شهرًا.

وأظهر تحليل أجراه الباحثون أن العلامات المبكرة لتلف الكبد كانت أكثر شيوعًا إلى حد ما من المعتاد لدى النساء مع اختلاف واحد في التركيب الجيني الكاتيكول- O- ميثيل ترانسفيراز (COMT) وتوقعت بشدة من خلال تباين في يوريدين 5'-diphospho-glucuronosyrtlansferase 1A4 ( UGT1A4) التركيب الجيني.

ففي المتوسط ​​، رأى المشاركون ذوو النمط الجيني UGT1A4 عالي الخطورة أن الإنزيم الذي يشير إلى إجهاد الكبد يرتفع بنسبة 80 % تقريبًا بعد تسعة أشهر من تناول مكمل الشاي الأخضر ، في حين أن أولئك الذين لديهم أنماط وراثية منخفضة الخطورة رأوا أن نفس الإنزيم ارتفع بنسبة 30 %.

قال سامافات ، الذي أشار إلى أن خطر تسمم الكبد مرتبط فقط بمستويات عالية من مكملات الشاي الأخضر وليس بشرب الشاي الأخضر الشاي أو حتى أخذ جرعات أقل من مستخلص الشاي الأخضر. "الاختلافات في هذا النمط الجيني لا تفسر تمامًا الاختلافات في تغيرات إنزيم الكبد بين المشاركين في الدراسة. ربما يتضمن التفسير الكامل عددًا من الاختلافات الجينية المختلفة وربما عددًا من العوامل غير الجينية."

وتابع سامافات: "مع ذلك ، نعتقد أننا حددنا جزءًا مهمًا من اللغز واتخذنا خطوة نحو التنبؤ بمن يمكنه التمتع بأمان بأي فوائد صحية يوفرها مستخلص الشاي الأخضر بجرعات عالية ."