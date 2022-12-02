شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد يكشف مضاعفات كورونا فى تدمير أنسجة الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى الآن لم يُعرف الكثير عن الآليات الخلوية التي تؤدي إلى التليف الرئوي الأذي يحدث للكثير من الأشخاص بعد تعرضهم للإصابة بكورونا، فتدمير أنسجة الرئة يعد من المشاكل التي تبداء بشكل مفاجئ، وتطور بشكل سريع، وتعرضك لتلف في أنسجة الرئة، وقد يصل الأمر لزراعة الرئة، ونشر هذا البحث في جريدة "medicalxpress".

وقال سوما جيوتولا، كبير الباحثين في الدراسة، "نعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى لفهم تليف ما بعد متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19، ومن المحتمل أن يقدم لنا نظرة ثاقبة على العلاجات المحتملة لهذا المرض".

وقال جيوتولا إن من بين هؤلاء المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناتجة عن كورونا ، كان مرض الرئة الحاد ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة سببًا رئيسيًا للوفاة منذ أن بدأ الوباء في عام 2020.

ويمكن رؤية الدليل على التليف الرئوي في المتوسط ​​حوالي 15 أسبوعًا بعد ظهور الأعراض ، وفقًا للدراسة التي نشرتها eBio Medicine، وتشمل أعراض، مستويات منخفضة للغاية من الأكسجين في الأنسجة التي تتطلب كميات كبيرة من مكملات الأكسجين، والحاجة إلى التهوية الميكانيكية ، وأحيانًا الدعم من جهاز يقوم بتزويد دم المريض بالأكسجين خارج الجسم ، ثم يعود إلى نظامهم.

وكشف البحث عن توقيع جيني متليف فريد في مرضى COVID-19 غير القابل للحل؛ يصفون المرضى الذين لا يمكن حلهم بأنهم المرضى الذين عانوا من آثار رئوية طويلة بعد الإصابة بالفيروس.



قال جوثولا، أستاذ جراهام المتميز في طب الرئة في كلية ماكجفرن الطبية: "في بعض المرضى المصابين بـ COVID-19، يمكن أن تتطور إصابات الرئة سريعًا لدرجة أن زرع الرئة هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق للبقاء على قيد الحياة".

وقامت الدراسة علي خضوع 23 مريضًا (19 ذكورًا وأربع إناث) ممن أصيبوا بفيروس كوفيد -19 غير قابل للحل وخضعوا لعملية زرع رئة لعلاج المرض، وكان متوسط ​​أعمارهم 47 عامًا وكان من بينهم مريض واحد لا يتجاوز عمره 16 عامًا.

وخضع جميع المرضى لعملية زرع الرئة بين يوليو 2020 ويوليو 2021، وكعنصر تحكم في الدراسة ، استخدم الباحثون أنسجة رئة متبرع تم التخلص منها من مرضى التليف الرئوي لأسباب غير معروفة، وأظهرت الصور عالية الدقة دليلاً على وجود تليف واسع النطاق في رئتي مرضى COIVD-19 غير القابلين للحل.

وتقدم تليف الرئة بسرعة في المرضى المصابين بفيروس COVID-19. في غضون 119 يومًا من بداية الحالة ، وكان زرع الرئة ضروريًا لبقاء المرضى على قيد الحياة، وقد يستغرق العرض النموذجي للتليف الرئوي لأسباب غير معروفة، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الحالات ، لسنوات حتى يتطور إلى مرض رئوي حاد ، وفقًا للبحث، و هذا المنشور هو واحد من عدد قليل من الدراسات حاليًا لوصف التفاصيل الجزيئية للتليف في الرئتين المصابة بـ COVID-19.

وكشفت دراسة مختلفة عن نتائج سريرية طويلة الأمد لمرضى COVID-19 الذين خضعوا لعملية زرع الرئة، ووجد البحث، الذي نُشر في عدد سبتمبر من Open Forum Infectious Diseases ، أن زرع الرئة كان علاجًا مقبولًا لتليف الرئة بسبب عدوى COVID-19.

وخضع 13 مريضًا لعملية زرع رئة بين يناير 2020 ومارس 2022 في مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستن، ومن بين هؤلاء ، تمت متابعة ستة منهم لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الجراحة، وكان الجميع باستثناء واحد يعانون من مضاعفات قليلة أو معدومة بعد الزرع وأظهروا نتائج ممتازة على المدى الطويل، وتوفي أحد المرضى بعد 218 يومًا من الجراحة من مضاعفات معدية.