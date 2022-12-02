شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق عن فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، وهو أحد أكثر الأمراض التي يُخشى منها ولا يوجد له علاج، وتم الإبلاغ عن هذا المرض لأول مرة في عام 1981 من قبل الأطباء في نيويورك ولوس أنجلوس..

فى هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 حقائق عن مرض الإيدز، بحسب موقع "cnbctv18".

ويصف الإيدز مجموعة من الأعراض والالتهابات التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية ويتم استخدام مستوى نقص المناعة أو ظهور بعض أنواع العدوى لتحديد متى تتطور عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز.

في يوم الإيدز العالمي ، إليك نظرة على 10 حقائق مهمة حول فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز:

1- الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية ليسا نفس الشيء والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ليس لديهم دائمًا الإيدز، والإيدز هو المرحلة الأكثر تقدمًا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

2- إذا لم يتم علاجهم، فإن غالبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تظهر عليهم علامات الإيدز في غضون ثماني إلى 10 سنوات.

3- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعد فيروس نقص المناعة البشرية قضية عالمية رئيسية للصحة العامة ، أودت بحياة ما يصل إلى 40.1 مليون شخص حتى الآن.

4- ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجنس، ومشاركة الإبر المصابة أو الأدوات الحادة الأخرى، ونقل الدم المصاب، ومن الأم إلى طفلها أثناء الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية.

5- في عام 2021 ، أصيب 1.5 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية ، بينما توفي 650 ألف شخص لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية.

6- على الرغم من عدم وجود علاج لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ، فقد أصبح حالة صحية مزمنة يمكن التحكم فيها مع الوقاية الفعالة من فيروس نقص المناعة البشرية والتشخيص والعلاج والرعاية.

7- يُعتقد أن واحدًا من كل ثمانية مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يدرك أنه مصاب به.

8- لا يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من لدغات أو لسعات الحشرات أو العناق أو المصافحة أو مشاركة المراحيض أو الأطباق.

9- قبل عام 1996 ، كان يُعتقد أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كان في الأساس حكمًا بالإعدام ومع ذلك ، فإن نظام الأدوية المنقذة للحياة المعروف باسم العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) قد ساعد في مكافحة العدوى في بعض الأحيان ، تقلل الأدوية من الحمل الفيروسي للشخص لدرجة أنه لا يمكن اكتشافه في الدم ، كما تم قياسه في اختبار الحمل الفيروسي.

10. هناك طرق قليلة لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ، بما في ذلك الاختبار في المنزل

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يخضع كل شخص تتراوح أعمارهم بين 13 و 64 عامًا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية مرة واحدة على الأقل .