شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض إذا ظهرت على طفلك يجب ألا يذهب إلى المدرسة.. منها السخونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون العطس أو السعال أو سيلان الأنف والحمى من الأعراض التي تدق ناقوس الخطر للعائلات التي لديها أطفال صغار، فهى من الأعراض الشائعة لنزلات البرد أو الأنفلونزا أو الفيروس المخلوى التنفسي أو كورونا ، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة أن طفلك مريضاً ولا يستطيع الذهاب إلى المدرسة، بحسب موقع "CNN".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن جميع الأطفال تقريبًا يصابون بالفيروس المخلوي التنفسى في مرحلة ما قبل بلوغهم الثانية من العمر.

وقال الدكتور ويليام شافنر، الأستاذ بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة الأمريكية، إن المناعة تطورت بعد أن تتضاءل العدوى بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إصابة الناس بعدوى متعددة في حياتهم، وأضاف شافنر إن عدوى الفيروس المخلوي التنفسى غالبًا ما تكون خفيفة ولكنها قد تكون مصدر قلق للأطفال الصغار والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.

فيما يلي كيفية تقييم وقت إبقاء طفلك في المنزل بعيدًا عن المدرسة ومتى يجب زيارة طبيب الأطفال وفقًا للخبراء. هل هو برد أم أنفلونزا أم كورونا أم فيروس كورونا أم المخلوي التنفسى ؟ قال شافنر إنه بين نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق و الفيروس المخلوي التنفسى كورونا ، هناك الكثير من الإصابات التي تدور حول هذا الشتاء - ويمكن أن تبدو متشابهة كثيرًا من حيث الأعراض.

وأضاف أنه حتى الأطباء الأذكياء قد يواجهون صعوبة في التمييز بينهم، ومع ذلك ، فإن أطباء الأطفال متمرسين ومجهزين بشكل جيد لعلاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، حتى لو لم يكن من الممكن التمييز الدقيق بين الفيروس أو البكتيريا المسببين.

وقال إنه مهما كان الفيروس أو البكتيريا التي تثير الزكام أو الصداع أو التهاب الحلق في منزلك ، فمن المحتمل أن يحدث عمر طفلك وأعراضه وحالته الصحية فرقًا في كيفية تقدمك.

هل يجب أن تبقي طفلك في المنزل؟ينصح أخصائيو الصحة العامة بعدم ذهاب أي طفل تظهر عليه الأعراض إلى المدرسة أو الحضانة، حيث يمكن أن ينشروا العدوى، وأضاف أن الاختبارات في المنزل قد تشير إلى ما إذا كان الطفل مصابًا بعدوى كورونا، ولكن بالنسبة للفيروسات الأخرى مثل الزكام ، قد لا تكون هناك طريقة جيدة لمعرفة ذلك على وجه اليقين.

إن بعض الأعراض التي قد تشير حقًا إلى أن الوقت قد حان لإبقاء طفلك في المنزل بعيدًا عن المدرسة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال وصعوبة الأكل وقلة النوم أو مشاكل التنفس.