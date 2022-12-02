بيروت - نادين محمد - أصبحت إبر التخسيس واحدة من الحلول الشائعة التي تساعد في عملية تخسيس الوزن، خاصة وأنها أثبتت نجاحها بشكل كبير لدى العديد من الأشخاص، وفقد بالفعل العديد أوزانهم بعد اعتماد إبر التخسيس.

ويوجد من هذه الإبر أنواع عديدة، وتؤخذ جميعها تحت إشراف طبي، وسوف نستعرض لكِ في الجميلة أبرز أنواع إبر التخسيس.

حقن ساكسندا Saxenda

Saxenda Liraglutide أو Saxenda هي واحدة من أشهر أنواع إبر التخسيس، والتي تعرف باسم GLP-1 طويل الأمد أو ناهض الببتيد الشبيه بالجلوكاجون.

ويمكن أن تساعد في التحكم في شهيتك وتجعلك تشعرين بالشبع بشكل أسرع لفترة طويلة.

ولكن مع اعتماد هذه الحقن، يجب اعتماد حمية صحيّة، لأنه كلما تناولت كميات أقل من الطعام، كلما ستفقدين المزيد من الوزن، ولكن المميز أنه مع هذه الحقن فإنها تجنّبكِ الاحساس بالجوع.

الايجابيات

ثبت سريريًا أنها تساعد في إنقاص الوزن.

تحسّن أيضًا التحكم في نسبة السكر في الدم حيث لا توجد حلول أخرى (تساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في المعدل الطبيعي).

عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومزيد من التمارين، تتضاعف التأثيرات.

يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

نظرًا لأن ساكسيندا قابلة للحقن ذاتيًا، فلن تحتاج إلى الحضور في كل مرة تحتاج فيها إلى استخدام العلاج بعد موعدك الأول.

سلبيات

تعتمد فعاليتها على نمط حياتك وحالة جسمك حاليًا.



السلامة والمخاطر والآثار الجانبية



مع أي علاج أو دواء، هناك دائمًا مقياس للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وقد تعاني من بعض الآثار الجانبية أو حتى المخاطر الصحية.

في حين أن هذه الاثار ليس بالضرورة أن تحدث بشكل منتظم، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا والطفيفة بشكل عام تشمل:

استفراغ و غثيان

إسهال

إمساك

تتضمن بعض الآثار الجانبية النادرة والمضاعفات الصحية التي تأتي من استخدام Saxenda ما يلي:

أمراض المرارة

التهاب البنكرياس

كما هو الحال مع كل علاج لفقدان الوزن، ابق على اتصال مع طبيبك إذا شعرت بأي خطأ حتى يتمكن من مراقبتك.

حقن إنقاص الوزن ب 12

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية والأغذية، وخاصة منتجات الألبان والبيض واللحوم والمحار، ولديه وظائف مهمة تساهم في تشغيل جسمك بشكل صحي على سبيل المثال:

تأكدي من عمل خلايا الدم والأعصاب وخلايا الدماغ بشكل صحيح

يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء

يساعد جسمك على التعامل مع الكربوهيدرات التي تتناولها

يساعد على تحويل البروتينات والدهون إلى طاقة

لماذا يُستخدم B12 لانقاص الوزن؟

تستخدم حقن B12 لفقدان الوزن بسبب العلاقة بين نقص المعدن والأعراض والآثار المختلفة لذلك.

يساعد B12 على جعل عملية التمثيل الغذائي تعمل بشكل أسرع ويمنحك إمدادًا أكبر من الطاقة، بالإضافة إلى القدرة على العمل من خلال الطعام الذي تتناوله، ويمكن أن تساعدك حقن فيتامين ب 12 على التمرين وممارسة الرياضة أكثر.

غالبًا ما يتم تحقيق فقدان الوزن بشكل أكبر من خلال هذه الآلية، وليس بسبب B12 مباشرة.

الايجابيات

بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن

ما عليك سوى استخدام الإبرة مرة واحدة في الأسبوع أو زيارة العيادة مرة واحدة في الأسبوع

سلبيات



لا يستطيع بعض الأشخاص تناول حقن فيتامين ب 12 بسبب حساسية الكوبالت أو بسبب مرض لير.

لم يثبت سريريًا أنه يساعد في إنقاص الوزن.



السلامة والمخاطر والآثار الجانبية

على الرغم من أن فيتامين ب 12 هو فيتامين نحصل عليه بشكل طبيعي من خلال تناول الأطعمة المختلفة، إلا أنه عندما يتم إعطاؤه عن طريق الحقن، تمامًا مثل أي علاج أو دواء أو مكمل، فهناك دائمًا احتمال حدوث آثار جانبية أو مخاطر صحية.

تتضمن بعض الآثار الجانبية المعتدلة التي قد تواجهها ما يلي:

شعور بالانتفاخ في جسمك

إسهال خفيف

حكة أو احمرار أو حتى ألم حول موقع الحقن

تشمل بعض الآثار الجانبية الأكثر شدة ما يلي:

تورم القدمين والكاحلين

إرهاق أو ضعف غير عادي

عدم انتظام ضربات القلب

تشنجات العضلات

إذا واجهت أيًا مما سبق، فمن المستحسن أن تسعى للحصول على رعاية طبية.

حقن الأكسجين لفقدان الوزن

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريباً، إلا أن العديد من المتخصصين يؤكدون على استخدام حقن الأكسجين أو حقن الأوزون للمساعدة في إنقاص الوزن.

مثل الخيارات الأخرى التي نظرنا إليها، بدلاً من إزالة الدهون مباشرة من جسمك، يساعد هذا النوع من العلاج على تحسين أنظمة الجسم، وخاصة معدل الأيض، مما يعني أنك تحرق الدهون بشكل أسرع.

كما أن لها خصائص مسكنة واضحة ومضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات أيضًا.

الايجابيات

يمكن استخدامه لعلاج مرض السكري

يحارب الأمراض الفيروسية

يطهر الجروح

يعالج الحالات والأمراض الأخرى

سلبيات

يمكن أن يكون سامًا إذا تم تناوله بشكل خاطئ

قد يتطلب الكثير من الجلسات حتى يكون ناجحًا

لم يتم إجراء أبحاث كافية في ذلك

السلامة والمخاطر والآثار الجانبية

بشكل عام ، يحمل العلاج بالأكسجين العديد من المخاطر والآثار الجانبية، وما قد تواجهيه على الرغم من ذلك سيعتمد على نوع وطريقة توصيل الأوزون أو الأكسجين وصحتك، لذا استشيري طبيبك للحصول على قائمة أكثر شمولاً بالآثار الجانبية المحتملة لطريقتها المستخدمة.

ملاحظة مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: liniaskinclinic

تابعي أيضاً: