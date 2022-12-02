شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من السعال أو الاحتقان؟.. إزاى تعرف أنه بسبب كورونا أم نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الشتاء هو الوقت الذى تؤثر فيه عدوى الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى على صحة الناس، ومن الأعراض الشائعة السعال أو احتقان الأنف، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية التأكد أن السعال والاحتقان الذى تعاني منه بسبب كورونا أم نزلة برد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". لماذا يحدث السعال أو الاحتقان عادة؟ يحدث السعال كرد فعل لشيء يهيج حلقك أو مجرى الهواء إنه رد فعل تلقائي عندما تداعب أشياء مثل المخاط أو الجراثيم أو الغبار أو تهيج الحلق والممرات الهوائية.

يحدث الاحتقان عندما تنتفخ الأنسجة والأوعية الدموية في الأنف والأنسجة المجاورة بسبب السوائل الزائدة، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالانسداد، وغالبًا ما يكون من أعراض العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، سبب آخر هو التلوث ، أي عندما تؤدي ملوثات الهواء إلى التهاب ووذمة وتورم وانسداد الجيوب الأنفية. ما هو شعور السعال أو الاحتقان الناتج عن كورونا؟ السعال من الأعراض الشائعة لكورونا وعادة ما يوصف سعال كورونا بأنه سعال لا ينتج عنه أي بلغم أو مخاط يشكو الأشخاص الذين يعانون من السعال بسبب فيروس كورونا من دغدغة في الحلق والممرات الهوائية أو تهيج في رئتيهم.

في حين أن مثل هذه الأنواع من السعال يمكن أن تكون أيضًا علامة على أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، عادة ما يكون سعال كورونا مستمرًا، لأن السعال الجاف يهيج الشعب الهوائية باستمرار، يجب عليك أيضًا تحديد الأعراض الإضافية ، بما في ذلك التهاب الحلق ، والتعب ، والصداع ، ومشاكل الجهاز الهضمي.

كيف تعرف إذا كانت نزلة البرد عادية؟

نزلات البرد ليست مقلقة مثل كورونا أو الأنفلونزا، يعد سيلان الأنف أو احتقان الأنف (انسداد) من أكثر الأعراض شيوعًا لنزلات البرد ولكنه قد يسبب أيضًا التهابًا في الحلق أو سعالًا أو صداعًا أو أعراضًا أخرى.

عادة ما تتراوح فترة حضانة الزكام العادي بين يوم و 3 أيام ويتعافى معظم الناس منه في غضون أسبوع أو 10 أيام، يمكن أن يتسبب سوء جودة الهواء أو ارتفاع مستويات تلوث الهواء في حدوث مشكلات صحية فورية بما في ذلك السعال والاحتقان.

بصرف النظر عن السعال واحتقان الأنف ، يمكن أن تسبب ملوثات الهواء العديد من الأعراض الأخرى مثل التهابات العين والصداع والبرد وسيلان الأنف يحدث هذا عندما يستقر التلوث الذي يسبب الجسيمات في الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي.

ارتداء الكمامة يمكن أن يحميك من أمراض الجهاز التنفسي ويجب عليك أيضًا الحفاظ على نظافة جيدة. اغسل يديك في كل مرة تلامس فيها سطحًا يتم لمسه بشكل متكرر، وحافظ على مسافة بينك وبين أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض البرد، والأهم من ذلك ، تناول الأطعمة المعززة للمناعة والصديقة للرئة لإبعاد الملوثات والفيروسات.