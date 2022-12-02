شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رياضة الجرى لصحتك.. أبرزها تحسين المناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجري من أنواع الرياضة التي يمكن لأى شخص القيام بها وتوفر فوائد صحية عديدة، حيث يمكن أن يمنحك الجري حياة أطول ونومًا أفضل وتحسين المناعة، وحالة مزاجية جيدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد رياضة الجري لصحتك، بحسب موقع " outsideonline".
أبرز فوائد رياضة الجري لصحتك 1- الجري يساعدك على النوم بشكل أفضلالتمارين الرياضية تساعدك على النوم بسرعة أكبر وتحسن نوعية النوم، وكلما مارست الرياضة أكثر، كلما احتجت إلى نوم جيد، أيضًا ، كلما كانت عادات نومك أسوأ، قل احتمال ممارسة الرياضة بانتظام. 2- الجري يحسن ركبتيك وظهركهذه إحدى فوائد الجري التي يجد الكثيرون صعوبة في تصديقها إنهم يعتقدون أن الجري رياضة مؤثرة والتي يجب أن تكون سيئة على المفاصل في حين أنها بالنسبة للأصحاء رياضة جيدة تحسن صحة العظام وخاصة الركبتين والظهر. 3- الجري يساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لأنه يتضمن تحريك وزن الجسم بالكامل بشكل مستمر، فإن الجري يحرق سعرات حرارية أكثر من معظم الأنشطة الأخرى وليس عليك الجري بسرعة لتحقيق أقصى قدر من حرق الدهون، تحصل على نفس القدر تقريبًا من الجري البطيء (ولكن يستغرق ذلك ضعف الوقت). 4- الجري يحسن مناعتكالتمارين البسيطة تحسن المناعة حيث أظهرت الدراسات أنالجري يمكن أن يحسن مراقبة الجسم ضد المرض، ويقلل الالتهاب ، ويعزز تكوين بكتيريا الأمعاء المفيدة ، ويقلل من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي العلوي والإنفلونزا ، ويحسن استجابة الأجسام المضادة. 5- الجري يحسن الوظيفة الإدراكية ويقلل التدهور المعرفي والزهايمرالجري يرفع معدل ضربات القلب وتدفق الدم يتضمن ذلك دفع الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ وهو ما يحسن وظيفة الإدراك ويقلل التدهور المعرفى ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر.
أبرز فوائد رياضة الجري لصحتك 1- الجري يساعدك على النوم بشكل أفضلالتمارين الرياضية تساعدك على النوم بسرعة أكبر وتحسن نوعية النوم، وكلما مارست الرياضة أكثر، كلما احتجت إلى نوم جيد، أيضًا ، كلما كانت عادات نومك أسوأ، قل احتمال ممارسة الرياضة بانتظام. 2- الجري يحسن ركبتيك وظهركهذه إحدى فوائد الجري التي يجد الكثيرون صعوبة في تصديقها إنهم يعتقدون أن الجري رياضة مؤثرة والتي يجب أن تكون سيئة على المفاصل في حين أنها بالنسبة للأصحاء رياضة جيدة تحسن صحة العظام وخاصة الركبتين والظهر. 3- الجري يساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لأنه يتضمن تحريك وزن الجسم بالكامل بشكل مستمر، فإن الجري يحرق سعرات حرارية أكثر من معظم الأنشطة الأخرى وليس عليك الجري بسرعة لتحقيق أقصى قدر من حرق الدهون، تحصل على نفس القدر تقريبًا من الجري البطيء (ولكن يستغرق ذلك ضعف الوقت). 4- الجري يحسن مناعتكالتمارين البسيطة تحسن المناعة حيث أظهرت الدراسات أنالجري يمكن أن يحسن مراقبة الجسم ضد المرض، ويقلل الالتهاب ، ويعزز تكوين بكتيريا الأمعاء المفيدة ، ويقلل من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي العلوي والإنفلونزا ، ويحسن استجابة الأجسام المضادة. 5- الجري يحسن الوظيفة الإدراكية ويقلل التدهور المعرفي والزهايمرالجري يرفع معدل ضربات القلب وتدفق الدم يتضمن ذلك دفع الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ وهو ما يحسن وظيفة الإدراك ويقلل التدهور المعرفى ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر.