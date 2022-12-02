شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تختلف شدة التأثر بفيروس كورونا من شخص لآخر؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب باحثون من معهد باستور، وإنسيرم، ومستشفى سانت جيمس في دبلن، وترينيتي من فهم ما يجعل بعض الأشخاص معرضين للإصابة بالأمراض التي يسببها كورونا، والتي بدورها قد توجه تطوير استراتيجيات علاجية جديدة.

نُشرت النتائج التي توصلوا إليها من دراسة شاملة أسفرت عن رؤى جديدة هذا الأسبوع في مجلة Nature Communications ، ومن أهم اكتشافاتهم الجديدة الصلة بين المرضى بشدة وصعوبة أو عدم قدرتهم على إنتاج بروتين رئيسي مضاد للفيروسات يُدعى النوع الأول من الإنترفيرون .

وأظهرت دراسات سابقة، أنه في حالة تعرض الإنترفيرون من النوع الأول للخطر ، فلن يتم التخلص من العدوى الفيروسية، لكن العمل الجديد يبني على هذا ، ويساعد في تفسير السبب وراء كون إدارة النوع الأول من الإنترفيرون علاجيًا غير فعال إلى حد كبير.

ووجد هذا التعاون الفرنسي الأيرلندي الأحدث أنه عندما تمت إضافة النوع الأول من الإنترفيرون إلى دم المرضى المصابين بـ COVID-19 الحاد ، كانت خلاياهم المناعية أكثر التهاباً مقارنةً بالأشخاص الذين يعانون من COVID-19 أكثر اعتدالاً.

وأشار الباحث داراغ دافي من معهد باستير هو كبير الباحثين في المشروع، لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الناس يستجيبون بشكل مختلف تمامًا لـ COVID-19 - يظل بعضهم جيدًا نسبيًا أو حتى بدون أعراض ، بينما يمرض آخرون بشدة ويموت البعض بشكل مأساوي. لكننا ما زلنا نبحث عن صورة أكثر اكتمالاً عن لماذا هذه الحالة.

أضاف هذا البحث الأخير المزيد من الطبقات لفهمنا ، والنتائج مثيرة لأنها قد تساعد في تفسير سبب فشل الاستخدام العلاجي للإنترفيرون من النوع 1 في وقت متأخر من العدوى على الرغم من العديد من الدراسات التي تبين مدى أهمية هذا البروتين في العدوى المبكرة.

وتدعم النتائج الجديدة اختبار الإنترفيرون في وقت مبكر من الدورة الزمنية للمرض وتعزز الحاجة إلى فحص الأفراد الذين يعانون من استجابات ضعيفة (إما بسبب الجينات أو الأجسام المضادة أو العلاجات) لمضاعفات COVID أو غيرها من الالتهابات الفيروسية الحادة.

ويقول نولايج بورك ، من ترينيتي ، "تكشف هذه الدراسة عن رؤى جديدة مهمة حول السبب في أن الاستجابات غير الملائمة وغير الملائمة من النوع الأول للإنترفيرون يمكن أن تكون ضارة جدًا في حالة COVID-19 الشديدة ، مما يساعدنا على فهم المزيد عن عمليات المناعة البيولوجية المبكرة التي تسوء في الأشخاص المصابون بمرض شديد ".