شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تضر ظهرك.. اعرف طرق الوقاية ووضعية الجلوس الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الظهر من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب وجود مشكلة أو التهاب شديد فى الظهر أو بسبب العادات الخاطئة، مثل الجلوس بطريقة خاطئة مما يؤثر على الظهر.

وحسب ما ذكره موقع emedihealth فإن آلام الظهر هي حالة شائعة جدًا ويمكن أن تنشأ بسبب العديد من الحالات الأساسية التي تشمل " إصابات، التهاب المفاصل، كسور، مشاكل الأعصاب".بخلاف هذه الحالات ، يحدث ألم الظهر عادةً بسبب الأشياء الصغيرة التي لا تدرك أنها تلحق الضرر بظهرك.

بعض الأشياء التي لا يجب عليك فعلها للوقاية من آلام الظهر وهى:

-الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لساعات طويلة باستمرار يمكن أن يزيد من مخاطر آلام الظهرعندما تجلس، تضغط كثيرًا على الحبل الشوكي،

وحدوث تدهور مبكر في العمود الفقري ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة كما أنه يسبب تشنجات وإجهادات في الظهرعلاوة على ذلك ، فإن الجلوس دون أخذ فترات راحة للتنقل يؤدي إلى تلف العظام والعضلات والأربطة في منطقة الظهر.

هذا هو السبب في أنك يجب أن تتأكد من أخذ فترات راحة للمشي عند الاضطرار إلى الجلوس لفترة طويلة لكل ساعة من الجلوس ، تأكد من أنك تمشي لمدة 10 دقائق.

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من المهم أيضًا التأكد من أن وضعيتك صحيحة عند الجلوس والكتابة

الوضعية الصحيحة للجلوس هي كما يلي:

ظهرك مدعوم بالكرسي.

فخذاك موازيتان للأرض.

يصنع مفصل ركبتك زاوية 90 درجة مع الأرض.

عيناك في خط البصر المباشر مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مرفقاك مستريحان جيدًا على الطاولة.

- القيادة لساعات طويلة

يمكن أن تتسبب القيادة لساعات طويلة في حدوث مشكلات متعلقة بالظهر

يجب أن تحاول عمل زاوية 90 درجة أثناء جلوسك على مقعد السيارة والبقاء بالقرب من عجلة القيادة حتى لا تضطر إلى مد ساقيك، يمكنك أيضًا الاستثمار في الوسائد أو أغطية المقاعد التي توفر دعمًا لأسفل الظهر.

-حمل الحقائب الثقيلة

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد على الكتفين إلى وضعية سيئة وغير صحية ، مما يسبب ألمًا في الكتف والظهر .

لذلك ، حاول ألا تحمل أكياسًا ثقيلة تزيد عن 10٪ من وزن جسمك، يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يأخذون فقط الأشياء الضرورية إلى المدرسة لتجنب حمل حقائب ثقيلة غير ضرورية.

-ارتداء الكعب العالي

الكعوب العالية جذابة بلا شك ، ولكن هناك بعض الآثار السلبية لارتداء الكعب العالي لفترات طويلة من الزمن أو بشكل يومي، يرتبط ارتداء الكعب العالي بانتظام بآلام أسفل الظهر لأنها تجعل الوركين والعمود الفقري يخرجان عن المحاذاة.

يجب على النساء تجنب ارتداء الكعب العالي كل يوم وعدم ارتدائه لفترات طويلة، إذا كنت بحاجة لارتداء الكعب العالي طوال اليوم ، فحاول نقع قدميك في ماء دافئ لبضع دقائق بعد العودة إلى المنزل.

-النوم في وضعية غير صحيحة

يمكن أن يؤدي النوم في وضع غير صحيح إلى آلام الظهر، قد يكون لديك وضع معين يكون مريحًا جدًا للنوم فيه ، لكن هذا لا يعني دائمًا أن هذه الوضعية جيدة لظهرك ترتبط بعض أوضاع النوم بآلام الظهر وكذلك سوء نوعية النوم.

لتجنب آلام الظهر والمشاكل ذات الصلة ، حاول النوم في الوضع الصحيح، يعد وضع الجنين وضعًا جيدًا للنوم إذا لم تقترب ركبتيك كثيرًا من الصدر حاول أيضًا التأكد من بقاء عمودك الفقري محايدًا عند النوم يجب أن تكون وسادتك أيضًا مريحة جدًا.

-الإجهاد

يمكن أن يسبب الإجهاد الكثير من المشاكل الصحية ، وآلام الظهر هي واحدة منها فقط يؤدي الإجهاد إلى انقباض العضلات ، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر لذا فإن التوتر المستمر ليس جيدًا لظهرك.