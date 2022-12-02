شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الشعور بنوبة الهلع وما العوامل المرتبطة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوبات الهلع هي فترات شديدة من الخوف تتطور على مدى فترة زمنية قصيرة جدًا - تصل إلى 10 دقائق - ونوبات الهلع واضطراب الهلع ليسا نفس الشيء، وفقا لما نشره موقع webmd ترتبط بأربعة على الأقل مما يلي:

الخوف الشديد (من فقدان السيطرة أو الجنون)

الخفقان

التعرق

يرتجف

ضيق في التنفس

إحساس بالاختناق

ألم صدر

غثيان

دوخة

الشعور بالانفصال عن العالم (عدم الإدراك)

الخوف من الموت

خدر أو وخز في الأطراف أو الجسم كله

قشعريرة أو هبات ساخنة

ويتضمن اضطراب الهلع نوبات هلع متكررة جنبًا إلى جنب مع مخاوف مستمرة من التعرض لهجمات مستقبلية ، وفي كثير من الأحيان ، تجنب المواقف التي قد تثير أو تذكر شخصًا بنوبات سابقة أو غير متوقعة. ليست كل نوبات الهلع ناتجة عن اضطراب الهلع. في بعض الأحيان ، تكون مرتبطة بشروط مثل:

الرهاب الاجتماعي

رهاب الخلاء (الخوف من عدم القدرة على الهروب ، مثل الطيران في طائرة أو التواجد وسط حشود)

اضطرابات القلق الأخرى

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

غالبًا ما يبحث الأطباء عن الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى نوبات الهلع أو نوبات مماثلة أو ترتبط بها. قد تشمل:

مشاكل الغدة الدرقية

الربو أو مشاكل التنفس الأخرى

مشاكل في القلب مثل النظم غير الطبيعية أو تدلي الصمام التاجي

مشاكل عصبية مثل النوبات

استخدام المنشطات أو المواد الأخرى

اضطراب القلق المعمم هو قلق مفرط وغير واقعي على مدى 6 أشهر على الأقل. يرتبط بثلاثة على الأقل من الأعراض التالية:

الأرق

إعياء

صعوبة في التركيز

الانفعال أو الغضب

توتر العضلات ، أوجاعها ، أو وجعها

اضطرابات النوم

والاضطرابات الرهابية هي خوف شديد ومستمر ومتكرر من أشياء معينة (مثل الأفاعي والعناكب والدم ) أو المواقف (مثل المرتفعات ، والتحدث أمام مجموعة ، والأماكن العامة).