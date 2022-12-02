شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الإفراط في مشاهدة التليفزيون في مرحلة الطفولة.. اعرف الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة أوتاجو أن المشاهدة المفرطة للتلفاز أثناء الطفولة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر تعاطي التبغ في مرحلة البلوغ.نشر البحث في المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان، حيث استخدم الباحثون بيانات متابعة من دراسة دنيدن للصحة والتنمية متعددة التخصصات (المعروفة باسم دراسة دنيدن) للتحقيق في كيفية ارتباط مشاهدة التلفزيون في مرحلة الطفولة بخطر الإصابة باضطراب تعاطي المخدرات في مرحلة البلوغ.

وتقول مؤلفة الدراسة ، الدكتورة هيلينا ماكنالي ، إن الدراسة تشير إلى أن مشاهدة التلفزيون في أوقات الفراغ المفرطة بين سن 5 و 15 عامًا ، قد تكون عامل خطر للإصابة باضطرابات لاحقة، فغالبًا ما يتحدث الناس عن مشاهدة التلفاز على أنه إدمان، ويشير هذا البحث إلى أن مشاهدة التلفاز ، بالنسبة لبعض الناس، قد تكون تعبيرًا مبكرًا عن اضطراب إدمان أو قد يؤدي لاحقًا إلى اضطرابات مرتبطة بالمواد وغيرها من الاضطرابات الإدمانية.

وارتبط قضاء الوقت في مشاهدة التلفزيون أثناء الطفولة والمراهقة بزيادة مخاطر تعاطي الكحول والتبغ في مرحلة البلوغ، فالتأثيرات المحتملة الأخرى على هذه النتائج مثل الجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية ومقاييس ضبط النفس في مرحلة الطفولة.

ويقول البروفيسور بوب هانكوكس ، المؤلف المشارك للدراسة، إن المشاهدة المفرطة للتلفاز في أوقات الفراغ في مرحلة الطفولة والمراهقة ارتبطت بمجموعة من النتائج السيئة لصحة البالغين ورفاههم ، ولكن "على حد علمنا ، يعد هذا البحث من بين أولى الأبحاث التي تقيِّم مدى شيوعها ، ولكن السلوك الذي يحتمل أن يؤدي إلى الإدمان ، مثل مشاهدة التلفاز يرتبط باضطراب المادة اللاحق".