شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض تحذيرية تدل على ارتفاع حمض يوريك الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض اليوريك هو أحد نفايات الجسم التي توجد عادة في الدم، يعتمد تكوين حمض اليوريك على تكسير مادة كيميائية تسمى البيورينات، عادة ، يذوب حمض البوليك مع الدم ، ويصل إلى الكلى ، ويمر عبر الجسم بالبول.

ومع ذلك ، عندما يكون هناك تكوين مفرط للبيورين (والذي يمكن أن يكون بسبب عادات الأكل)، أو عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يبقى حمض البوليك في الجسم.

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من حمض اليوريك في الجسم إلى حالة تسمى فرط حمض اليوريك في الدم، يمكن أن تؤدي هذه الحالة الصحية إلى تكوين بلورات من حمض اليوريك ، والتي تستقر في المفاصل وتسبب النقرس - وهو شكل مؤلم من التهاب المفاصل، قد تستقر هذه البلورات أيضًا في الكلى ، مما يؤدي إلى حالة تسمى حصوات الكلى.

مستويات حمض اليوريك غير المنضبط

يمكن أن تصبح الحالة خطيرة مع ظهور أعراض شديدة إذا لم يتم تقديم العلاج المناسب في الوقت المحدد. يمكن أن يؤدي ارتفاع حمض البوليك إلى تلف عظامك ومفاصلك وأنسجتك إلى حد كبير.

تعد الحالة أيضًا من بين عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى والقلب الحادة، بصرف النظر عن هذه ، تم العثور أيضًا على حمض البوليك غير المعالج كعامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية.

لذلك ، هناك حاجة إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعراض المرتبطة بارتفاع مستويات حمض البوليك.

أعراض ارتفاع حمض اليوريك

نظرًا لأن الحالة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ، فإليك قائمة بالعلامات والأعراض التي يمكن أن تساعدك على اكتشاف المرض في أقرب وقت والبدء في إجراء العلاج: وفقا لموقع " thehealthsite"

يمكن أن يؤدي ارتفاع حمض اليوريك إلى النقرس

النقرس هو حالة تحدث عندما يرتفع مستوى حمض اليوريك داخل الجسم، يمكن أن يؤذي النقرس مفاصل جسمك بشدة ، لذا إليك بعض أعراض هذه الحالة:

ألم في المفاصل

تصلب المفاصل

صعوبة في تحريك المفاصل

احمرار في المنطقة المصابة

التورم

مفاصل مشوهة

يمكن أن يسبب ارتفاع حمض اليوريك أيضًا حصوات الكلى

من الآثار الجانبية الشديدة الأخرى لارتفاع حمض البوليك مرض الكلى، يمكن أن تستقر بلورات حمض البوليك التي تتشكل عند ترك الحالة دون علاج في الكلى وتؤدي إلى مرض مؤلم يسمى حصى الكلى. فيما يلي بعض الأعراض المصاحبة لهذه الحالة:

آلام شديدة في أسفل البطن

ألم في المناطق الجانبية (تقع الكلى)

الغثيان أو القيء

ألم أثناء التبول

دم في البول

رائحة كريهة في البول

تغير في دورة التبول

9 أعراض يجب أن تكون على دراية بها

الآن بعد أن عرفت بالفعل كيف يمكن لحمض البوليك إتلاف أعضائك ، إليك 7 أعراض تحذيرية يمكن أن تخبرك عندما يخرج مستوى حمض البوليك عن السيطرة:

آلام المفاصل الشديدة

ألم حاد في البطن (بشكل رئيسي في أسفل البطن)

دم في البول

توجد كتل صلبة تحت الجلد بالقرب من مناطق المفاصل

زيادة الرغبة في التبول

بول كريه الرائحة

تصلب المفاصل

احمرار في مناطق المفاصل

انتفاخ غير مبرر مصحوب بألم في المفاصل