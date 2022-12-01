ما الفرق بين أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو؟

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القاهرة - سامية سيد - رغم أن الكثير من الناس يعرفون أعراض الربو، لكن لا يعرف الكثيرون أن أعراضه يمكن أن تتداخل أحيانًا مع أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات التلوث يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز التنفسي من خلال إثارة العديد من أعراضها، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض الربو والانسداد الرئوي المزمن، بحسب موقع "Health".

ما هو الفرق بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو؟

من الصعب التفريق بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، ويمكن أن تساعد عوامل مثل العمر والسبب والمحفزات في التمييز بين الحالتين.

يحدث الربو بشكل أكبر عند المدخنين الذين يصابون بضيق التنفس في العقد الثالث أو الرابع من العمر ولديهم أعراض الحساسية منذ الطفولة.

بينما يتم تشخيص الأشخاص المصابين بالربو في وقت مبكر جدًا من العمر، فإن مرض الانسداد الرئوي المزمن وأعراضه تحدث عادةً عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ولديهم تاريخ من التدخين.

ما هو سبب الإصابة بالربو؟

السبب الدقيق للربو غير معروف نسبيًا وفقًا للبحث، يمكن أن ترجع أسباب الإصابة بالربو إلى عوامل بيئية ووراثية مثل: حبوب اللقاح وعث الغبار والعفن وشعر الحيوانات الأليفة والتهابات الجهاز التنفسي والنشاط البدني والهواء البارد والدخان وبعض الأدوية (مثل حاصرات بيتا والأسبرين) والإجهاد والكبريتات والمواد الحافظة المضافة إلى بعض الأطعمة والمشروبات ومرض الجزر المعدي المريئي (ارتجاع المريء) هي بعض المحفزات الشائعة المتعلقة بالربو.

ما الذي يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

إن أحد الأسباب المعروفة لمرض الانسداد الرئوي المزمن هو التدخين والتعرض للغازات السامة التي تنبعث من حرق الوقود للطهي والتدفئة. نظرًا لأن الدخان الناتج عن كلا السيناريوهين يمكن أن يهيج الرئتين ، فإنه يمكن أن يضر الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية. سيؤدي ذلك إلى فقدان هذه الهياكل لمرونتها الطبيعية والتوسع الزائد ، مما يؤدي إلى احتباس الهواء في الرئتين عندما يزفر الشخص.

في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن يحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن أيضًا بسبب اضطراب وراثي.

في هذه الحالة ، يتم إنتاج مستويات منخفضة من بروتين يسمى alpha-1-وهو بروتين يصنعه الكبد بشكل أساسي ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مجرى دم الفرد.

نظرًا لأن هذا البروتين يحمي الرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى من الآثار الضارة للمهيجات والالتهابات، فإن نقصه يمكن أن يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الفرد.

نصائح للتعامل مع الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن

نظرًا لأن تلوث الهواء يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، فإن وضع النصائح التالية في الاعتبار ، خاصة إذا كنت مصابًا بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً.

-ابتعد عن الدخان والجسيمات المنبعثة من الألعاب النارية.

-ارتدِ قناعًا لتغطية أنفك وفمك إذا كان الدخان في الهواء الطلق كثيرًا.

-قل لا للتدخين وابتعد عن التدخين السلبي أيضًا.

-اشرب كمية كافية من السوائل وحافظ على رطوبتك.

-تناول الأدوية واحتفظ بأدوية الطوارئ وأشياء أخرى في متناول اليد.

-استثمر في جهاز تنقية هواء عالي الجودة حتى تظل جودة الهواء الداخلي جيدة ونظيفة وصحية.

ابتعد عن أي شيء يزعج الرئتين ، مثل رش الكيماويات ، والغبار ، وحبوب اللقاح ، والعفن ، والعطور ، والدخان ، وتجنب الإجهاد.