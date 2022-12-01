شكرا لقرائتكم خبر عن “جي اس كيه كونسيومر هيلثكير" تطرح سنترم المكمل الغذائى الأول عالميا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ليميتد، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، لملايين المستهلكين حول العالم مكمل "سنترم " في مصر.

ويعد سنترم أحد العلامات التجارية العديدة والرائدة التي تقدمها الشركة للمستهلكين حول العالم، من أجل تمكين ملايين البشر من العناية اليومية بصحتهم وتعزيز مناعتهم.

تحت شعار "ابدأ رحلتك لحياة متوازنة وصحية"، يتاح سنترم الآن كمكمل غذائي أساسي في رحلة كل شخص نحو صحة أفضل، حيث يتاح على نطاق واسع في السوق المصرى عقب تسجيله والموافقة عليه من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتمتع سنترم بثقة الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستهلكين منذ عقود طويلة حول العالم، كما تأتي الخطوة الأخيرة بإطلاق منتجات سنترم في مصر بشكل رسمي لضمان توفير هذه المنتجات للمستهلكين المصريين بشكل مستمر و بجودة عالمية موثوق بها، و بأسعار مناسبة.



نبيل بصرى مدير عام شركة جى اس كيه كونسيومر هيلثكير لشمال افريقيا

تساعد منتجات سنترم على تحسين الصحة العامة للجسم، حيث توفر للأفراد من الجنسين العناصرالأساسية لبناء الصحة بمساعدة مجموعة كبيرة من الفيتامينات و المعادن.

ويتماشى إطلاق سنترم في السوق المصري مع أهداف الحكومة المتمثلة في إتاحة المنتجات والخدمات الطبية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة

من جانبه أشار نبيل بصري مدير عام شركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير لشمال أفريقيا، إلى أن شركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير مصر تقوم بتصنيع 90% من منتجاتها محليا فى 4 مصانع مصرية، موضحا أن المستهلكين على دراية واسعة بمنتجات الشركة في السوق المصرى مثل بنادول، وسنسوداين، وأوتريفين، وفولتارين، إلى جانب منتجات أخرى عديدة.

وأكد، إنه سنبدأ فى مجال جديد هو الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية من خلال منتج "سنترم"، وهو ينتج عالميا منذ أكثر من 40 عاما، وقد بدأ طرحه رسميا فى مصر بعد موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو المكمل الغذائى رقم 1 فى العالم لاحتوائه على26 مكون من الفيتامينات والمعادن، مع توفره في جميع الصيدليات، موضحا أن سنترم هو الأكثر ترشيحا في العالم من جانب الأطباء.



نبيل بصرى و مارى سيداروس

وقال، إننا طرحنا عدد من المنتجات العام الماضى فى السوق المصري، ولدينا ابتكارات عالمية ونعمل على تصنيع هذه المنتجات فى مصر، وخصوصا المنتجات الضرورية اليومية التى يحتاجها المواطن المصرى ولنا سنوات من الخبرة في مجال الرعاية الصحية.

من جانبها قالت ماري سيداروس مديرة تسويق شمال أفريقيا بشركة "جي اس كيه كونسيومر هيلثكير" ان سنترم هو المكمل الغذائى رقم 1 فى العالم، وهدفه دعم المناعة وتعزيزها وتحسين مستوى الطاقة التى يحتاجها الجسم في اليوم، لذلك يحتوي على 26 مكونا من الفيتامينات و المعادن، وهو ما يميز منتجنا، وتم طرح منتجين منه المنتج الأول سنترم مع لوتين للبالغين أقل من 50 عاما، والمنتج الثانى سنترم سيلفر لفوق سن الــ 50 وهو ما يميز منتج الشركة لأنه مصمم خصيصا لهذه الفئة العمرية من المستهلكين.